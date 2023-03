Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 376 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Wołodymyr Zełenski zapewnia, ze wszyscy odpowiedzialni za agresję Rosji na Ukrainę zostaną ukarani.

Ok. 300 żołnierzy brytyjskich sił powietrznych zostanie wysłanych do Estonii, by wziąć udział w misji z zakresu Air Policing - poinformował Wallace.

Reklama

Od marca 2004 roku, w ramach Sił Szybkiego Reagowania NATO, myśliwce z państw Sojuszu patrolują przestrzeń powietrzną Litwy, Łotwy i Estonii. W misjach z zakresu Air Policing brały udział w przeszłości m.in. myśliwce z Polski.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Think tank: Taktyczny odwrót Ukraińców z pozycji w Bachmucie "Ukraińskie siły prawdopodobnie przeprowadzają ograniczony, taktyczny odwrót z pozycji w Bachmucie, choć jest wciąż zbyt wcześnie, by określić jakie są intencje Ukraińców jeśli chodzi o całkowite wycofanie z miasta" - pisze think tank z USA, Instytut Studiów nad Wojną (ISW) w swojej najnowszej analizie.

Wallace podkreślał, że NATO prezentuje "jedność" i dodał, że brytyjscy żołnierze Sił Powietrznych w Estonii będą "odgrywać kluczową rolę, zapewniając bezpieczeństwo europejskie nieba i wzmacniając obecność NATO we wschodniej Europie".

Reklama

300 Tylu żołnierzy brytyjskich sił powietrznych ma być wysłanych do Estonii

- Wspólne operacje tego typu pokazują siłę i jedność w NATO i nasze wspólne wysiłki na rzecz utrzymania pokoju i bezpieczeństwa w regionie - dodał.



Brytyjskie siły powietrzne dysponują ok. 30 myśliwcami F-35 i ok. 150 myśliwcami Typhoon.