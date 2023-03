Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 376 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Wołodymyr Zełenski zapewnia, ze wszyscy odpowiedzialni za agresję Rosji na Ukrainę zostaną ukarani.

Gen. Drewniak był pytany o tajemniczy lot prywatnego samolotu, który kursował między Niemcami a Moskwą. Według spekulacji medialnych na pokładzie znajdował się Siergiej Rołdugin, jeden z zaufanych ludzi Władimira Putina, zajmujący się sprawami majątkowymi rosyjskiego prezydenta.

- Niemcy grają w kolejną grę, nie wiemy jeszcze jaką. Jeżeli to zaufany człowiek Putina, to jest jakimś emisariuszem. Nie wiemy tylko jaki element ze sobą niesie. To znaczy, że jakieś rozmowy się zaczynają i Rosja może być coraz bardziej skłonna do takich rozmów - ocenił polski generał.

- Myślę, że Niemcy ciągle myślą, iż można jakoś uzyskać pokój w tej całej sytuacji i próbują pogodzić wodę z ogniem. Ale wydaje mi się, że to jest niemożliwe, tutaj sprawy zaszły za daleko - zastrzegł.



Według gen. Drewniaka Niemcom zależy na tym, by wrócić do "pewnej stabilizacji surowcowej". Chodzi o sytuację - jak mówił - w której "żyjemy w takiej banieczce kreowanej przez Rosję". - Myślę, że Niemcom było żyć bardzo wygodnie w takiej banieczce - ocenił.

- Jeżeli się pojawia człowiek, który odpowiada za finanse, to jeden z wniosków, jaki możemy wysnuć, to że sankcje przeciwko Rosji działają. Rosja policzyła pieniądze i stwierdziła, że może im jeszcze wystarczy na miesiąc, dwa, trzy. Ale zobaczyła dno w swoim skarbcu. To dobra informacja, bo jeśli się nie ma pieniędzy to znaczy, że nie da się prowadzić wojny - zauważył też gen. Drewniak.



O locie samolotu z Frankfurtu do Moskwy, a następnie z powrotem do Norymbergi poinformował dziennikarz Christo Grozew, należący do grupy Bellingcat. Lot miał mieć charakter medyczny - wynika z ustaleń Grozewa.

Rołdugin to przyjaciel Putina z dzieciństwa, obecnie jeden z ważnych rosyjskich oligarchów.