Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 376 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Wołodymyr Zełenski zapewnia, ze wszyscy odpowiedzialni za agresję Rosji na Ukrainę zostaną ukarani.

W podkaście „Układ Otwarty” gen. Skrzypczak ocenił, że „jest coś szczególnego w obronie, którą prowadzą Ukraińcy”. - Rosjanie nie mogą sobie z nią poradzić. W rosyjskiej doktrynie wojskowej zawsze istotne było przełamanie obrony na wybranym kierunku i wprowadzenie w ten wyłom dużych sił manewrowych. Rosjanom na żadnym kierunku się to nie udało. Ich doktryna legła w gruzach. Rosyjskie przełamania ukraińskiej obrony są nieznaczące, w skali operacyjnej - żadne - mówił były dowódca Wojsk Lądowych.

Według generała najeźdźcom nie sprzyja także pogoda - ziemia jest rozmiękła i uniemożliwia manewrowanie wojskami pancernymi. - Rosjanie ściągają obecnie wszystkie wojska jakie mają do dyspozycji w rejon walk, ponieważ szukają cały czas szansy na powodzenie - mówił, oceniając, że „w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy Rosjanie utracą zdolność do jakiegokolwiek zrywu zaczepnego”. - Te siły, które oni przygotowali rzucają na front, nie prowadząc ofensywy. Szturmują pozycje armii ukraińskiej i w wyniku tych walk potencjał ofensywny armii rosyjskiej topnieje - tłumaczył.

Emerytowany generał broni zwrócił uwagę, że Rosjanie „wszystko to, co mogli, już zmobilizowali, skierowali do jednostek, ukompletowali, uzupełnili straty, ale to teraz się zużywa”.



- Niektórzy mówią ze Rosjanie mogą zrobić kolejną mobilizację, przejść z operacji specjalnej na wojnę. To niczego nie zmieni. Rosjanie nie mają już zasobów, wyszkolonych rezerw osobowych - stwierdził gen. Skrzypczak.

Jak napisał poniedziałkowy „Bild”, między prezydentem Wołodymyrem Zełenskim a gen. Wałerijem Załużnym powstał spór o bitwę pod Bachmutem. Według dziennika Załużny już kilka tygodni temu zalecał, aby ze względów taktycznych pomyśleć o wycofaniu się z miasta, ponieważ z wojskowego punktu widzenia Bachmut nie ma znaczenia strategicznego. Strona przeciwna ocenia za to, że gdyby obrońcy wycofali się z Bachmutu, to do podobnych walk doszłoby w innych miejscach. Celem jest natomiast uniemożliwienie Rosjanom posuwania się naprzód, jednocześnie zadając im jak największe straty.