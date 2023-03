Jak pisze Gładkow w rejonie miasta Nowyj Oskoł w obwodzie biełgorodzkim rosyjska obrona przeciwlotnicza miała strącić trzy rakiety. Gubernator pisze też, że co najmniej jedna osoba została ranna - odłamki miały ranić w rękę mężczyznę, który trafił do szpitala.

Gładkow pisze też o uszkodzeniu budynków i linii wysokiego napięcia w kilku wioskach w rejonie nowooskolskim.



Gładkow nie wymienia we wpisie Ukrainy, jako sprawcy ostrzału, ale w przeszłości władze obwodu biełgorodzkiego informowały, że to właśnie ukraińska armia ostrzeliwuje wioski w rejonie granicy Rosji z Ukrainą.



Obwód biełgorodzki graniczy z obwodem charkowskim. To właśnie na terenie tego obwodu doszło - 1 kwietnia - do pierwszego po wybuchu wojny ataku, jaki ukraińska armia miała przeprowadzić na terytorium Rosji. Wówczas to dwa ukraińskie śmigłowce miały ostrzelać skład ropy w Biełgorodzie, stolicy obwodu.

Ukraina oficjalnie nie potwierdza, że dokonuje ataków na terytorium Rosji.

W ubiegłym tygodniu władze Rosji informowały o ataku sabotażystów z Ukrainy na wioski w obwodzie briańskim. Do ataku przyznał się Rosyjski Korpus Ochotniczy - formacja, składająca się z Rosjan, walczących po stronie Ukrainy. Strona ukraińska zaprzecza, jakoby miała coś wspólnego z tym atakiem.