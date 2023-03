Swiatłana Cichanouska, rywalka Aleksandra Łukaszenki w wyborach na prezydenta Białorusi w 2020 roku została skazana zaocznie na 15 lat pozbawienia wolności.

Paweł Łatuszka, były ambasador Białorusi w Polsce, we Francji, Hiszpanii i przy UNESCO, został skazany na 18 lat więzienia.

Władze w Mińsku oskarżyły Cichanouską o zdradę państwa oraz próbę przejęcia władzy. Liderka białoruskiej opozycji wyjechała z kraju po wyborach prezydenckich. Według oficjalnych danych Cichanouska zdobyła 10,1 proc. głosów, ale zdaniem białoruskiej opozycji demokratycznej w rzeczywistości wygrała, a wyniki zostały sfałszowane. Po wyborach w 2020 r. na Białorusi wybuchły masowe protesty, które zostały stłumione przez władze.



Kraje UE, w tym Polska, nie uznały wyników wyborów prezydenckich na Białorusi.

Zanim zapadł wyrok Cichanouska mówiła, że nie spodziewa się uczciwego procesu. - Na Białorusi nie ma uczciwych procesów. Żyjemy w absolutnym bezprawiu w naszym kraju, więc proces będzie farsą - powiedziała. Dodała, że zwróciła się o dokumenty związane z jej sprawą do wyznaczonego jej z urzędu obrońcy, ale niczego nie otrzymała.

Obrońcy praw człowieka szacują, że w więzieniach na Białorusi przebywa obecnie ok. 1 500 więźniów politycznych. Na podstawie sfałszowanych zarzutów oskarżony o "podżeganie do nienawiści" oraz "nawoływanie do działań godzących w bezpieczeństwo narodowe Białorusi" na początku lutego na osiem lat łagrów skazany został Andrzej Poczobut, polski dziennikarz i jeden z liderów prześladowanego przez białoruskie władze Związku Polaków na Białorusi.