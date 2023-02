05:41 Indie największym odbiorcą rosyjskiej broni

Indyjskie zakupy rosyjskiego uzbrojenia stanowią obecnie ok. 20 proc. eksportu broni z Rosji.

Czytaj więcej Polityka Rosja nadal znajduje kupców na swoją broń. Indie płacą za nią miliardy dolarów W ciągu ostatnich pięciu lat Rosja dostarczyła Indiom broń wartą 13 mld dolarów. Kontrakty na dostawy rosyjskiej broni do Indii, które mają być zrealizowane w najbliższym czasie, przekraczają 10 mld dolarów - informują rosyjskie agencje informacyjne.

05:22 Wicepremier Ukrainy apeluje, by nie przyjmować od Rosjan własności osób, które uciekły z okupowanych terenów

Iryna Wereszczuk, wicepremier Ukrainy ds. reintegracji terytoriów tymczasowo okupowanych, zaapelowała do mieszkańców Ukrainy z terenów zajętych przez Rosjan, by "nie przyjmowali od okupantów własności rodaków", którzy uciekli z okupowanych terenów. - Po pierwsze - to nielegalne. Po drugie - to niemoralne. Po trzecie, okoliczności przyjęcia takiej własności mogą być podstawą do odpowiedzialności karnej po wyzwoleniu - oświadczyła.



04:53 Rosyjska armia buduje wodociąg z obwodu rostowskiego do Donbasu

Ponad 2,6 tys. specjalistów podległych rosyjskiemu Ministerstwu Obrony buduje wodociąg z obwodu rostowskiego do Donbasu - informuje resort obrony Rosji. Wodociągiem ma przepływać do 300 tys. m3 wody dziennie.



04:26 Zełenski: Rosyjski sektor nuklearny musi zostać objęty globalnymi sankcjami

Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, w wieczornym wystąpieniu oświadczył, że swoim dekretem objął sankcjami 200 osób pracujących na rzecz rosyjskiego sektora nuklearnego. - Robimy wszystko, aby uczynić sankcje wobec rosyjskiego sektora nuklearnego częścią globalnych sankcji wobec Rosji - podkreślił ukraiński prezydent. - To nie jest łatwe. Jest pewien opór. Ale był czas, że inne sankcje wobec Rosji wydawały się trudne do wdrożenia. Wdrożyli je. Teraz już obowiązują. Np. wobec ropy i produktów ropopochodnych z Rosji - dodał.



04:22 Białoruska Komisja Wyborcza: Obecność obserwatorów z OBWE w czasie wyborów nie jest potrzebna

Przewodniczący Białoruskiej Komisji Wyborczej, Igor Karpienko oświadczył, że obecność na Białorusi w czasie wyborów obserwatorów z OBWE nie jest potrzebna. Karpienko zapowiedział, że wybory do białoruskiego parlamentu odbędą się 25 lutego 2024 roku, po czym, w ciągu 60 dni, na Białorusi zbierze się nowy parlament.



04:17 Rosyjski resort obrony informuje o sukcesach ofensywy

Ministerstwo Obrony Rosji podało, że jednostki Centralnego Okręgu Wojskowego Federacji Rosyjskiej, wspierani przez czołgi, prowadzą ofensywę na Ukrainie. "Rosyjscy żołnierze przełamali wrogi opór i posunęli się o kilka kilometrów w głąb linii obronnych (Ukrainy)" - czytamy w komunikacie. Rosyjski resort obrony cytuje dowódcę jednego z batalionów z Centralnego Okręgu Wojskowego, który mówi, że jego żołnierze "w cztery dni przesunęli się o 2 km na zachód".