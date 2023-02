Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 355 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Rosyjski resort obrony twierdzi, że Rosjanie przełamują ukraińskie linie obronne.

"Obywatele USA przebywający (w Rosji) lub podróżujący po Rosji, powinni natychmiast wyjechać" - czytamy w komunikacie.

"Zachowujcie podwyższoną ostrożność w związku z ryzykiem bezprawnych zatrzymań" - apeluje ambasada USA w Moskwie.

"Nie podróżujcie do Rosji" - czytamy w komunikacie.



USA w ciągu ostatniego roku kilkukrotnie apelowały do swoich obywateli, by ci opuścili Rosję. Ostatnie takie ostrzeżenie wydano we wrześniu, po tym jak prezydent Władimir Putin ogłosił częściową mobilizację.



"Rosyjskie siły bezpieczeństwa zatrzymywały obywateli USA pod fałszywymi zarzutami, typowały obywateli USA w Rosji do zatrzymania, odmawiały im sprawiedliwego traktowania a także skazywały ich w tajnych procesach lub bez przedstawienia wiarygodnych dowodów” – czytamy w komunikacie ambasady.



W styczniu pojawiła się informacja, że przeciwko obywatelowi USA postępowanie w związku z podejrzeniami o szpiegostwo wszczęła rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB).