Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 355 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Rosyjski resort obrony twierdzi, że Rosjanie przełamują ukraińskie linie obronne.

Grupy humanitarne i cywile od poniedziałku nie mogą wejść do Bachmutu, ponieważ walki trwającej od miesiąca kampanii rosyjskiej, mającej na celu zajęcie strategicznego miasta, znacznie się nasiliły.



Po miesiącach miażdżących bombardowań siły rosyjskie, w tym zarówno regularne oddziały, jak i najemnicy z prywatnej kompanii wojskowej Grupa Wagnera, otoczyły Bachmut z trzech stron. Ukraińskie wojsko poinformowało, że walki uliczne rozpoczęły się w dwóch dzielnicach, a jedyna pozostała droga, która daje siłom ukraińskim możliwość dostępu do miasta, znajduje się pod rosyjskim ostrzałem.

Przemawiając w przemówieniu wideo opublikowanym w Internecie, ukraiński dowódca o pseudonimie Madyar powiedział, że zakaz wstępu organizacji pomocowych do Bachmutu był konieczny, ponieważ teraz walki „narażają na niebezpieczeństwo nawet ochotników, którzy przyjeżdżają tutaj z dobrymi intencjami, by pomóc”.

- Siły rosyjskie ostrzeliwują ukraińskie pozycje tysiącami pocisków artyleryjskich dziennie, przedzierając się po metrze przez wiele linii obrony miasta. Do tego tygla przemocy grupy pomocowe nadal wysyłały ochotników niosących żywność i lekarstwa oraz tych, którzy próbowali ewakuować ludność cywilną. Armia będzie teraz udzielać pomocy tym, którzy jej potrzebują - powiedział Madyar w nagraniu.

Decyzja o zamknięciu dostępu do miasta dla grup pomocowych sugeruje, że ukraińskie wojsko nie jest w stanie zabezpieczyć nawet tych obszarów miasta, które od miesięcy uchodziły za względnie bezpieczne, jak dzielnice na zachodnim brzegu Bachmutki, oddalone od zasięgu rosyjskich nalotów artyleryjskich.Wygląda to na kolejny dowód na to, że siły rosyjskie zbliżają się do zdobycia miasta.

Ukraina uczyniła z Bachmutu, średniej wielkości miasta w Donbasie z przedwojenną populacją około 70 000, symbol jej nieustępliwego oporu wobec rosyjskiego ataku.

Miasto leży w gruzach i pozostało w nim zaledwie kilka tysięcy cywilów, ale jest to ważna nagroda dla Putina, który wysłał wojska do bitwy o miasto postrzegane jako kluczowe dla celu, jakim jest przejęcie całego Donbasu.



Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało w poniedziałek, że siły rosyjskie zajęły wioskę Krasna Hora na północnym krańcu Bachmutu, kontynuując natarcie na miasto. Oświadczenie w Telegramie pojawiło się dzień po tym, jak Grupa Wagnera poinformowała, że jej „jednostki szturmowe” zajęły wioskę.

Oceniając w poniedziałek sytuację na polu bitwy, grupa analityczna Rochan Consulting z siedzibą w Polsce zauważyła, że w ostatnich dniach Rosja wkroczyła do Bachmutu z północy i południa oraz że miasto może upaść już w tym tygodniu.

Płk Serhij Czerewaty, rzecznik wschodniego dowództwa wojskowego Ukrainy, powiedział w poniedziałek, że w ciągu ostatniej doby wojsko Ukrainy odparło 19 ataków na Bachmut.

- Bachmut jest epicentrum ataku wroga i dlatego sytuacja jest krytyczna – powiedział, ale dodał, żemiasto „jest pod kontrolą Ukrainy”.