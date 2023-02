Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 355 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Rosyjski resort obrony twierdzi, że Rosjanie przełamują ukraińskie linie obronne.

Indie są największym na świecie odbiorcom rosyjskiej broni - indyjskie zakupy rosyjskiego uzbrojenia stanowią obecnie ok. 20 proc. eksportu broni z Rosji.

Jak przypomina agencja Reutera Indie nie potępiły jednoznacznie inwazji Rosji na Ukrainę i nie nałożyły sankcji na Rosję. Premier Narendra Modi wzywa do dialogu i rozwiązania konfliktu metodami dyplomatycznymi.

Dmitrij Szugajew, dyrektor rosyjskiej Federalnej Służby Współpracy Wojskowo-Technicznej cytowany przez agencję Interfax podkreślił, że Indie, Chiny i niektóre państwa Azji południowo-wschodniej nadal kupują rosyjską broń, pomimo "bezprecedensowej presji ze strony Zachodu, pod wodzą USA" na Indie.

Wartość uzbrojenia eksportowanego przez Rosję ma wynosić obecnie ok. 14-15 mld rocznie. Rosyjski przemysł zbrojeniowy ma do realizacji zagraniczne zamówienia na broń o wartości ok. 50 mld dolarów.



Azjatyccy odbiorcy rosyjskiego uzbrojenia mają być zainteresowani - według słów Szugajewa - w szczególności zakupem rosyjskich zestawów przeciwlotniczych S-400, zestawów przeciwlotniczych krótkiego zasięgu takich jak np. Osa, a także samolotów Su-30, śmigłowców MiG-29 i dronów.