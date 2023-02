- w przestrzeni międzynarodowej najbliższe prawie dwa tygodnie będą dla nas bardzo aktywne - powiedział prezydent, który wygłosił oświadczenie dla mediów. Andrzej Duda zaznaczył, że "szybkimi krokami" zbliża się "cały szereg różnych międzynarodowych wydarzeń" i ocenił, że najważniejsze będą monachijska konferencja bezpieczeństwa oraz wizyta prezydenta USA Joe Bidena w Warszawie. Wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce to "rzecz niezwykle ważna i doniosła" oraz "dla nas absolutnie fundamentalne wydarzenie" - stwierdził prezydent.

Reklama

Andrzej Duda mówił, że najważniejszym wydarzeniem politycznym "jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa" będzie w tym roku szczyt NATO w Wilnie. - Przygotowania do tego szczytu toczą się pełną parą - zapewnił. Dodał, że stronie polskiej w kontekście szczytu NATO najbardziej zależy na tym, by "w jeszcze lepszym stopniu wspierać Ukrainę w odpieraniu rosyjskiej napaści", ale przede wszystkim na tym, by "wzmacniać nasze bezpieczeństwo, wzmacniać bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO".

- A więc skłonić naszych sojuszników, by skierowano tutaj większe siły militarne, które będą stacjonowały w naszej części Europy na wschodniej flance NATO, aby stworzyć nowe programy w tym zakresie, aby zwiększać także obecność infrastrukturalną Sojuszu w naszej części Europy - mówił.

- To z mojego punktu widzenia bardzo dobry czas do tego, żeby podjąć swoistą ofensywę dyplomatyczną - powiedział Andrzej Duda. - Niezależnie od przyjazdu prezydenta Bidena, przewidzieliśmy cały szereg działań i rzeczywiście ruszamy z tą ofensywą dyplomatyczną dosłownie w najbliższych dniach - oświadczył.

Reklama

Prezydent zapowiedział, że we wtorek "przez internet" odbędzie rozmowę z prezydent Słowacji Zuzaną Čaputovą i prezydentem Litwy Gitanasem Nausėdą, a w kolejnych dniach spotka się z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem oraz uda się do Wielkiej Brytanii, gdzie odbędzie spotkania z królem Karolem III i premierem Rishim Sunakiem.

Czytaj więcej Polityka Kwaśniewski: Ukraińska armia będzie najsilniejsza w Europie - Nie ulega wątpliwości, że jak ta wojna się zakończy, to będziemy mieli w Europie najsilniejszą i doświadczoną armię - i to będzie armia ukraińska - ocenił były prezydent Aleksander Kwaśniewski. W rozmowie z Radiem Zet dodał, że konflikt Rosji z Ukrainą może trwać kilkadziesiąt lat.

- Następnie udam się do Monachium, gdzie będzie moje spotkanie z kanclerzem (Niemiec - red.) Olafem Scholz i prezydentem (Francji - red.) Emmanuelem Macronem, a także z nowo wybranym prezydentem Czech (Petrem Pavlem - red.) oraz premierem Norwegii (Jonasem Gahrem Størem - red.) - mówił Andrzej Duda.

Prezydent mówił, że z Jensen Stoltenbergiem będzie rozmawiał m.in. na temat szczytu NATO oraz spotkania liderów Bukaresztańskej Dziewiątki, do którego dojdzie w Polsce podczas wizyty Joe Bidena. Zaznaczył, że w tym roku gospodarzem Bukaresztańskiej Dziewiątki jest Słowacja, a gospodarzem zbliżającego się szczytu NATO będzie Litwa i tłumaczył, że stąd jego rozmowy z przywódcami obu tych państw,

Czytaj więcej Polityka Wiceszef MSZ o USA: Widać, że jest zapotrzebowanie na kontakty z Polską - Strategiczna przyjaźń polsko-amerykańska się rozwija. Widać, że jest wielkie zapotrzebowanie na kontakty z Polską. Odczułem to podczas spotkań w Kongresie, w Departamencie Stanu i podczas spotkań z think tankami - powiedział w Polskim Radiu 24 wiceszef MSZ Arkadiusz Mularczyk.

- Na najbliższe dni przewidujemy wiele wydarzeń i bardzo dużą aktywność. Mam nadzieję, że w efekcie to wszystko spowoduje, że będziemy działali sprawniej i bezpieczeństwo Rzeczypospolitej zostanie wzmocnione - mówił w poniedziałek prezydent Duda.

Reklama

- Więc w kwestiach związanych z budowaniem bezpieczeństwa działamy cały czas. To w tej chwili temat najistotniejszy. Wzmacniamy też bezpieczeństwo Rzeczypospolitej, przychodzą do Polski nowe drony ze Stanów Zjednoczonych, które będą nas wspierały w misjach patrolowych, obserwacyjnych, budując bezpieczeństwo naszej wschodniej granicy - dodał.

- Działamy w tym zakresie. To są dwa tory. Z jednej strony tor czysto militarny, związany z rozwojem bazy infrastrukturalnej, modernizacją naszej armii, a z drugiej strony działania na poziomie politycznym, gdzie nasza aktywność ma znaczenie kluczowe - podkreślił Andrzej Duda.

Wizyta prezydenta USA Joe Bidena w Polsce zaplanowana jest na 20-22 lutego.