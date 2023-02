Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 355 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Rosyjski resort obrony twierdzi, że Rosjanie przełamują ukraińskie linie obronne.

Ambasada USA zwróciła się do obywateli o opuszczenie Rosji, wskazując na możliwe zagrożenie aresztowaniami i nękaniem przez rosyjskie siły bezpieczeństwa.

W tle pozostaje także widmo mobilizacji, która może objąć także osoby o podwójnym obywatelstwie.



Ambasada USA w Moskwie wydała komunikat, w którym apeluje do swoich obywateli, aby jak najszybczo opuścili Rosję w związku z wojną na Ukrainie i zagrożeniem arbitralnymi aresztowaniami i nękaniem przez funkcjonariuszy rosyjskich sił bezpieczeństwa.

Z podobnymi apelami wystąpiły w poniedziałek także Francja, Niemcy, Brazylia i Kanada.

Apele te skomentował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, skupiając się na Stanach Zjednoczonych.

- Wezwania do nieodwiedzania Rosji, opuszczania Rosji – słyszymy to nie po raz pierwszy. Departament Stanu wielokrotnie o tym mówił, to nic nowego - stwierdził Pieskow.



Urzędnik odniósł się także do ostrzeżeń ambasady USA, że Federacja Rosyjska „może odmówić obywatelom USA uznania podwójnego obywatelstwa, pozbawić ich dostępu do pomocy konsularnej, mobilizować i/lub wzywać do służby wojskowej”.

Rzecznik podkreślił, że wymienieni w komunikacie "obywatele z podwójnym obywatelstwem" są dla Rosji przede wszystkim "obywatelami rosyjskimi, niezależnie od tego, jakie mają drugie obywatelstwo".