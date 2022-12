05:54 Giorgia Meloni wzywa Włochów, by nie korzystali z gazu i prądu przez godzinę w ciągu dnia

Premier Włoch, Giorgia Meloni, występując przed włoskimi ambasadorami apelowała do Włochów, aby ci nie korzystali z surowców energetycznych przez godzinę w ciągu dnia, aby zrozumieć przez co przechodzą Ukraińcy, w związku z rosyjskimi atakami na infrastrukturę krytyczną.



05:35 Wicepremier Rosji: Wydobycie gazu w 2022 r. zmniejszyło się o 18-20 proc.

Aleksander Nowak, wicepremier Rosji, w rozmowie z telewizją Rossija-24 poinformował, że w 2022 roku wydobycie gazu naturalnego w Rosji zmniejszyło się rok do roku o 18-20 proc. - do 671 mld m3. 470 mld m3 gazu wydobytego w 2022 r. w Rosji przeznaczone ma być dla odbiorców na rynku rosyjskim.



05:33 Rzecznik Rady Bezpieczeństwa przy Białym Domu nie wierzy, że Putin chce skończyć wojnę

- Wszystko co on (Putin) robi na lądzie i w powietrzu świadczy o tym, że chce kontynuować przemoc wobec Ukraińców i eskalować wojnę - mówił John Kirby.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Putin mówi, że chce skończyć wojnę, USA mu nie wierzą - Naszym celem nie jest rozkręcanie konfliktu militarnego, ale przeciwnie, zakończenie tej wojny - powiedział w czwartek Władimir Putin w rozmowie z dziennikarzami. - Putin nie wykazał żadnych oznak, że jest gotów do negocjacji - komentuje te słowa John Kirby, rzecznik Rady Bezpieczeństwa przy Białym Domu.

05:13 MSZ Korei Północnej: Nie dostarczamy żadnego uzbrojenia Rosji

"Fałszywe doniesienia japońskich mediów o tym, że KRLD (Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, oficjalna nazwa państwa - red.) zaoferowała amunicję Rosji to najbardziej absurdalny temat zastępczy, który nie jest wart żadnego komentarza (...)" - głosi oświadczenie rzecznika MSZ Korei Północnej.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Korea Płn. potępia USA za dostarczanie broni Ukrainie MSZ Korei Północnej zdementowało doniesienia medialne mówiące o tym, że Pjongjang dostarczył amunicję Rosji, określając je mianem "bezpodstawnych". Jednocześnie Korea Północna potępiła dostarczanie przez USA śmiercionośnej broni Ukrainie.

04:56 Ukraińscy żołnierze będą szkolić się w Stanach Zjednoczonych?

Pentagon rozważa czy przeprowadzić całe szkolenie z użycia zestawów patriot dla ukraińskich żołnierzy w USA czy też szkolić Ukraińców w państwie trzecim, czyli np. w Niemczech, gdzie znajdują się bazy wojsk USA.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Pentagon rozważa szkolenie ukraińskich załóg patriotów w USA Pentagon rozważa organizację szkolenia ukraińskich żołnierzy, którzy mieliby obsługiwać przekazane Ukrainie zestawy Patriot w bazach wojskowych w USA - podaje "Politico", powołując się na dwa źródła w Departamencie Obrony.

04:27 Zełenski: Podziękowałem prezydentowi Dudzie, Polakom, miastu-ratownikowi - Rzeszowowi

- W drodze do domu (z USA), spotkałem się z prezydentem Polski, Andrzejem Dudą. Podziękowałem mu, Polakom, miastu-ratownikowi - Rzeszowowi za wszystko co robią dla Ukrainy i dla naszej ochrony - ochrony Europy - mówił w wieczornym wystąpieniu do Ukraińców prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. - Dziś, w specjalnym formacie, twarzą w twarz, omówiliśmy nasze wspólne działania z Andrzejem. Powiedziałem mu o tym, co słyszałem w USA, o naszej strategicznej wizji na przyszły rok... Przygotowujemy wzmocnienie naszych wspólnych sił - mówił Zełenski.



04:23 Dwoje dzieci rannych w ostrzale obwodu zaporoskiego

W wyniku czwartkowego ostrzału obwodu zaporoskiego przez Rosjan, rannych zostało dwoje dzieci w wieku 3 i 15 lat, na które zawaliła się ściana budynku mieszkalnego. "Dziś wróg postanowił pochować dwóch chłopców. Żywcem. Rakieta trafiła ich dom. Przetrwali, ale mur nie. Dwóch bohaterów, w wieku 3 i 15 lat. Przetrwali, gdzie żaden kamień by nie przetrwał. Żyją, ponieważ muszą żyć. Wygrają!" - napisał na swoim kanale w serwisie Telegram Ołeksandr Staruch, gubernator obwodu zaporoskiego. Suspilne informuje, że chłopcy zostali ranni w czasie ostrzału wsi Magdaliniwka. Obaj chłopcy trafili do szpitala.



04:18 W obwodzie żytomierskim przed sądem stanie duchowny, który zaprzeczał rosyjskim zbrodniom w Buczy

Prokuratura Obwodowa z Żytomierza na swoim kanale w serwisie Telegram informuje o śledztwie wobec 50-letniego duchownego, proboszcza jednej z parafii, który po mszy w niedzielę palmową w 2022 roku miał przekonywać parafian, że w Buczy Rosjanie nie dokonali zbrodni wojennych. Duchowny zaprzeczał też temu, że Rosja dopuściła się agresji przeciw Ukrainie "celowo wspierając narrację wrogiej propagandy i rozsiewając ją między parafianami".



