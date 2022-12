Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 303 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski mówi, że podczas krótkiego pobytu w Polsce, w czasie powrotu z USA na Ukrainę, podziękował prezydentowi Andrzejowi Dudzie, Polakom i miastu-ratownikowi - Rzeszowowi, za to co robią dla Ukrainy.

- Naszym celem nie jest rozkręcanie konfliktu militarnego, ale przeciwnie, zakończenie tej wojny - powiedział w czwartek Władimir Putin w rozmowie z dziennikarzami.

Putin przekonywał, że zestawy Patriot przekazane przez USA Ukrainie są "dość stare" i Rosja znajdzie sposób na to, by przełamać obronę przeciwrakietową gwarantowaną przez baterię patriotów, która ma trafić na Ukrainę. A jednocześnie - po raz pierwszy nazywając to, co dzieje się na Ukrainie "wojną" (dotychczas władze Rosji używały terminu "specjalna operacja wojskowa) - zapewniał, że Rosja chce zakończyć konflikt na Ukrainie "im szybciej, tym lepiej", poprzez dyplomację.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział w piątek, że "specjalna operacja wojskowa może być zakończona tylko wtedy, gdy cele zostaną osiągnięte".

- Każdy konflikt jest rozwiązywany przy stole negocjacyjnym, natomiast w sytuacji z Ukrainą chodzi przede wszystkim o zakończenie specjalnej operacji wojskowej po osiągnięciu celów, które postawiła sobie Rosja - powiedział rzecznik Putina.

Pieskow mówił również o postawie Stanów Zjednoczonych. - Polityka USA jest pod wieloma względami prowokacyjna, to oczywiste - mówił.