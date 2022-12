Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 303 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski mówi, że podczas krótkiego pobytu w Polsce, w czasie powrotu z USA na Ukrainę, podziękował prezydentowi Andrzejowi Dudzie, Polakom i miastu-ratownikowi - Rzeszowowi, za to co robią dla Ukrainy.

ISW odnotowuje, że Putin, w czasie czwartkowej konferencji prasowej, nie odniósł się do wystąpienia Zełenskiego w Kongresie USA, zamiast tego skupiając się na wpływie jaki USA i Zachód wywierają na Ukrainę.

"Putin podtrzymał swoje szablonowe i fałszywe stwierdzenia, że USA i Zachód dokonywały interwencji na Ukrainie po upadku ZSRR, wbijając klin w domniemaną rosyjsko-ukraińską historyczną i kulturową jedność" - czytamy w analizie.

"Takie stwierdzenia mają sugerować, że pojawienie się Ukrainy w 1991 roku jako suwerennego państwa było oszustwem. Putin podtrzymał zarazem maksymalistyczny cel Rosji, jakim jest 'ochrona' Ukraińców przed ich rządem, co wskazuje, że Rosja nadal chce zmusić rząd w Kijowie do kapitulacji" - pisze ISW.

Think tank dodaje, że Putin wymienił nazwę Ukrainy jako niezależnego państwa tylko raz, by stwierdzić, że nie chce ona negocjować z Rosją.



"Retoryka Putina jest częścią rosyjskiej operacji informacyjnej, która odmawia Ukrainie legitymacji jako suwerennemu państwu" - czytamy w analizie. Jak czytamy rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow, komentując przekazanie przez USA zestawów Patriot Ukrainie ocenił, że "dowodzi to" iż USA toczą na Ukrainie wojnę zastępczą i że po drugiej stronie nie ma gotowości na rozmowy pokojowe.

Operacja informacyjna Kremla ma również najprawdopodobniej zrzucić winę za 'przedłużanie' wojny na rzekomą nieustępliwość Zełenskiego Fragment analizy ISW

"Putin wskazywał też, że Rosja miała nadzieję, iż Zachód skłoni Ukrainę do przestrzegania Porozumień Mińskich, ale zamiast tego została oszukana przez Kijów. Takie określanie sytuacji ma na celu wykluczyć Ukrainę z przyszłych bezpośrednich negocjacji w związku z fałszywymi przesłankami, jakoby Ukraina naruszała Porozumienia Mińskie i nie była w pełni niezależnym aktorem (na scenie międzynarodowej)" - ocenia ISW.

Zdaniem think tanku wypowiedzi Putina i Pieskowa zmierzają do tego, by skłonić USA i NATO do negocjowania bezpośrednio z Rosją, nad głową Zełenskiego.

"Operacja informacyjna Kremla ma również najprawdopodobniej zrzucić winę za 'przedłużanie' wojny na rzekomą nieustępliwość Zełenskiego, a tym samym osłabić amerykańską i europejską gotowość do dalszego wspierania ukraińskich wysiłków na rzecz wyzwolenia okupowanych ziem ukraińskich" - ocenia ISW.



Think tank odnotowuje też, że Putin w czwartek po raz pierwszy określił konflikt na Ukrainie mianem "wojny", wywołując zamieszanie w rosyjskiej przestrzeni informacyjnej, ponieważ dotychczas rosyjskie władze określały działania na Ukrainie mianem "specjalnej operacji wojskowej".