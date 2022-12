Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 303 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski mówi, że podczas krótkiego pobytu w Polsce, w czasie powrotu z USA na Ukrainę, podziękował prezydentowi Andrzejowi Dudzie, Polakom i miastu-ratownikowi - Rzeszowowi, za to co robią dla Ukrainy.

Putin przekonywał, że zestawy Patriot przekazane przez USA Ukrainie są "dość stare" i Rosja znajdzie sposób na to, by przełamać obronę przeciwrakietową gwarantowaną przez baterię patriotów, która ma trafić na Ukrainę. A jednocześnie - po raz pierwszy nazywając to, co dzieje się na Ukrainie "wojną" (dotychczas władze Rosji używały terminu "specjalna operacja wojskowa) - zapewniał, że Rosja chce zakończyć konflikt na Ukrainie "im szybciej, tym lepiej", poprzez dyplomację.



Kirby, komentujący te słowa stwierdził jednak, że "wszystko co on (Putin) robi na lądzie i w powietrzu świadczy o tym, że chce kontynuować przemoc wobec Ukraińców i eskalować wojnę".

Rosja w przeszłości kilka razy deklarowała, że jest otwarta na negocjacje, ale Ukraina i jej sojusznicy uważają, że jest to wybieg mający pozwolić Moskwie na kupienie czasu na odbudowę sił armii, po porażkach, których doznała w czasie 10 miesięcy walk na Ukrainie.



O patriotach dla Ukrainy wypowiadał się też rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow. Pieskow mówił, że przekazanie baterii patriotów Ukrainie "nie powstrzyma Federacji Rosyjskiej przed osiągnięciem celów w czasie specjalnej operacji wojskowej".

Tymczasem na froncie wschodnim na Ukrainie trwają walki o Bachmut i Awdijiwkę. Sztab Generalny armii Ukrainy podaje, że są to dwa najbardziej zapalne punkty na tym odcinku frontu.

W pobliżu Bachmutu Rosjanie mieli ostrzelać w czwartek ok. 10 miasteczek, a w pobliżu Awdijiwki rosyjskie pociski spadły na Konstiantynówkę i Marijnkę, a także na Wodjane i Niewielskie - podaje ukraińska armia.



Szef Sztabu Generalnego Federacji Rosyjskiej, gen. Walerij Gierasimow, mówił w czwartek, że sytuacja na froncie na Ukrainie jest "ustabilizowana", a Rosja skupia się obecnie na "wyzwoleniu terytorium Donieckiej Republiki Ludowej". DRL to samozwańczy, separatystyczny twór, nieuznawany przez społeczność międzynarodową, który rości sobie prawo do terytorium całego obwodu donieckiego. Pod koniec września DRL została nielegalnie anektowana przez Rosję.