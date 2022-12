Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 303 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski mówi, że podczas krótkiego pobytu w Polsce, w czasie powrotu z USA na Ukrainę, podziękował prezydentowi Andrzejowi Dudzie, Polakom i miastu-ratownikowi - Rzeszowowi, za to co robią dla Ukrainy.

Miedinski ma obecnie kontaktować się z autorami podręczników.

- Jest porozumienie w sprawie stworzenia zunifikowanych podręczników do historii Rosji i świata - oświadczył Krawcow.

- Sądzę, że do końca stycznia - początku lutego, będą pierwsze szkice - dodał minister edukacji Rosji.



Według Krawcowa nowe podręczniki nie powstaną od zera, ale będą oparte na już istniejących podręcznikach, "biorąc pod uwagę historyczne wydarzenia, które miały miejsce w tym roku".

- Chodzi o początek specjalnej operacji wojskowej (tak władze Rosji nazywają wojnę na Ukrainie - red.), wejście w skład Federacji Rosyjskiej Donieckiej i Ługańskich Republik Ludowych, obwodów zaporoskiego i chersońskiego oraz bezprecedensową presję sankcyjną (na Rosję). Te fakty, oczywiście, znajdą odbicie w nowych podręcznikach - zapowiedział minister.

Według Krawcowa napisanie nowych podręczników zajmie około roku, choć minister nie wyklucza, że prace nad nimi zakończą się wcześniej.



- Na pierwszym etapie stworzymy zunifikowany podręcznik do historii Rosji i oddzielny podręcznik do historii świata. Na drugim etapie stworzymy połączony podręcznik do historii, który będzie zawierał informacje zarówno o historii w ogóle, jak i historii Rosji - poinformował minister.