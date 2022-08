06:09 Think tank z USA: Rosja przygotowuje siły do uderzenia w obwodzie charkowskim

Od kilku miesięcy Rosjanie stoją w odległości zaledwie 90 kilometrów na południowy wschód od Charkowa w okolicy miejscowości Bałaklia oraz Wielika Komiszuwaha.

06:02 Ukraiński Fundusz Ubezpieczeń Społecznych: 147 osób zginęło w czasie pracy w wyniku walk

Z danych przekazanych przez Ukraiński Fundusz Ubezpieczeń Społecznych wynika, że od 24 lutego, w wyniku działań wojennych, w czasie wykonywania pracy, zginęło 147 ukraińskich pracowników, a 342 zostało rannych. Na terenie zakładów pracy zostało rannych lub zginęło 235 pracowników.



05:43 Haidai: Do obwodu ługańskiego przybywają zagraniczni najemnicy

Gubernator obwodu ługańskiego, Serhij Haidai, mówił na antenie ukraińskiej telewizji, że na terenie okupowanego przez Rosję obwodu ługańskiego pojawia się coraz więcej zagranicznych najemników, związanych z grupą Wagnera, którzy są motywowani "pieniędzmi i grabieżą". Haidai mówił jednocześnie, że ukraińscy partyzanci niszczą kluczową infrastrukturę w obwodzie ługańskim - w tym gazociągi i wodociągi - by spowolnić posuwanie się rosyjskich wojsk.



05:42 Blinken: Rosjanie wykorzystują teren elektrowni jądrowej do ostrzału ukraińskich sił

- Oczywiście Ukraińcy nie mogą odpowiedzieć ogniem, aby nie doprowadzić do straszliwego wypadku obejmującego elektrownię atomową - powiedział sekretarz stanu USA w czasie rozmowy z dziennikarzami.

05:25 Rosja chce wiedzieć czy USA są gotowe na rozmowy ws. kontroli zbrojeń

W komunikacie, który ukazał się na stronie internetowej Stałego Przedstawicielstwa Rosji przy ONZ, czytamy, że Rosja "chce wiedzieć czy strona amerykańska jest gotowa na negocjacje (ws. kontroli zbrojeń strategicznych - red.)" czy jej deklaracje w tym zakresie są "tylko pięknymi słowami". To reakcja Moskwy na słowa sekretarza stanu USA, Antony'ego Blinkena, który zadeklarował, iż USA są gotowe do negocjacji ws. nowego układu o kontroli zbrojeń strategicznych, który miałby zastąpić istniejący układ START



05:23 NEXTA zamieszcza nagranie, na którym mała Ukrainka wita ojca wracającego z frontu

04:33 Rosjanie ostrzelali autobus ewakuujący Ukraińców. Są ofiary

Szef administracji wojskowej w Krzywym Rogu, Ołeksandr Wikuł, poinformował w poniedziałek wieczorem, że Rosjanie "popełnili kolejną zbrodnię wojenną". - Doszło do próby ewakuacji siedmiu cywilów czerwonym minibusem z okupowanej wsi Starosilja. W rejonie wsi Dowgowe, okupanci ostrzelali bus z broni przeciwpancernej. Dwóch cywilów zginęło. Pięć osób zdołało ewakuować się do Krzywego Rogu - trzech mężczyzn i dwie kobiety. Dwie z tych osób są w stanie poważnym, z oparzeniami - powiedział Wikuł. Ofiary ostrzału trafiły do szpitala w Krzywym Rogu.



04:28 Ukraińskiej wojska pancerne uderzyły na Rosjan na kierunku południowym

Operacyjne Zgrupowanie Wojsk "Kachowka" umieściło na swoim profilu na Facebooku nagranie z uderzenia na pozycje rosyjskie na froncie południowym. Jak czytamy w komunikacie w czasie ataku ukraińskich wojsk pancernych zniszczone zostały rosyjskie bojowe wozy piechoty - BMP-2 i BMD-3.



04:20 Zełenski: 16 statków z ukraińskim zbożem czeka na wyjście w morze

Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, w swoim najnowszym wystąpieniu mówił, że wraz z wypłynięciem z Odessy pierwszego statku, który miał na pokładzie 26 tys. ton kukurydzy z Ukrainy, "rozpoczęło się wdrażanie inicjatywy mającej na celu (wznowienie) eksportu ukraińskiego zboża i innych produktów rolnych z ukraińskich portów nad Morzem Czarnym". - Na tę chwilę jest za wcześnie, by wyciągać wnioski i przewidywać dalszy rozwój wypadków. Ale port (w Odessie - red.) wznowił działanie, eksport się rozpoczął i to może być określone jako pierwszy pozytywny sygnał tego, że jest szansa powstrzymania kryzysu żywnościowego na świecie - mówił Zełenski. - Nie możemy mieć złudzeń, że Rosja po prostu powstrzyma się od prób zakłócania ukraińskiego eksportu zboża. Rosja stale prowokuje głód w krajach Afryki i Azji, które tradycyjnie importowały duże ilości ukraińskiej żywnośći. I teraz - w warunkach ekstremalnych upałów, takich jak te w Europie, zagrożenie kryzysem cenowym i brakiem żywności jest możliwe także w niektórych europejskich krajach. (...) 16 jednostek już czeka na swoją kolej, by wyjść w morze, a my jesteśmy gotowi wnieść odpowiedni wkład w stabilizację światowego rynku żywnościowego - dodał.