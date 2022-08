W kolonii karnej w Ołeniwce, w okupowanej przez Rosjan części obwodu donieckiego, przetrzymywani są ukraińscy jeńcy wojskowi. Cześć z nich to żołnierze pułku Azow, którzy po ciężkiej obronie mariupolskiego zakładu Azowstal trafili do rosyjskiej niewoli

Ich krewni do końca nie tracili nadziei, liczyli na to, że prędzej czy później zostaną wymienieni na rosyjskich jeńców. Część z nich jednak już nigdy nie powróci do swoich domów. W piątkowym ostrzale więzienia zginęło, jak podają rosyjskie media, ponad 50 ukraińskich jeńców.

Propagandyści Kremla od samego początku przekonywali, że to Ukraińcy z dalekosiężnej zachodniej broni ostrzelali swoich więzionych rodaków, bo ci jakoby mieli zacząć składać „niewygodne dla Kijowa zeznania”. Nie sprecyzowano, o jakie zeznania chodzi. Dziwnym trafem, jak wynika z rosyjskich doniesień, w ostrzale tym nie zginął żaden z rosyjskich strażników więziennych ani żołnierzy, którzy pilnowali ukraińskich jeńców.

Zdaniem ekspertów z Institute for the Study of War, analiza zdjęć z miejsca zdarzenia pokazują, że atak uszkodził tylko jeden budynek, nie zawalając jego ścian ani nie pozostawiając w pobliżu żadnych kraterów po pociskach, co "zdecydowanie" wskazuje, że zniszczenie więzienia było wynikiem albo "precyzyjnego uderzenia, albo wewnętrznie podłożonego materiału zapalającego lub wybuchowego".

"Gdyby Ukraina użyła czegoś innego niż HIMARS do przeprowadzenia uderzenia, atak prawie na pewno pozostawiłby szkody poboczne wokół obiektu, w tym kratery i inne uszkodzone budynki" - ocenia ISW.

Zdaniem władz Ukrainy doszło do użycia bomby termobarycznej. Sugerował to na Twitterze Mychajło Podolak.