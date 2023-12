Viaplay opuści Polskę w połowie 2025 roku

Firma przekazała, że jej dochody operacyjne spadły w trzecim kwartale 2023 roku o 321 mln koron szwedzkich (SEK), czyli ok. 31 mln dolarów, zysk netto spadł aż o 693 mln SEK, przy czym za te znaczące straty odpowiadać ma przede wszystkim działalność Viaplay na „rynkach międzynarodowych niezwiązanych z podstawową działalnością”, takich jak Wielka Brytania, kraje bałtyckie i Polska. Na słabsze zyski w Skandynawii wpłynęła gorsza sprzedaż reklam (łącznie w krajach nordyckich spadła o 10 procent), inflacja, rosnące koszty treści i wahania kursów walut.

Opóźniony raport wyników Viaplay Group za trzeci kwartał zawiera opinie, że straty na rynkach poza Skandynawią i Holandia wciąż będą wyższe niż oczekiwano, zatem do lata 2025 r. koncern opuści kraje bałtyckie i Polskę (koszt wyjścia z tych rynków szacuje się na 2,2 mld SEK). “Droga do rentowności tej działalności nie jest jasna ani realistyczna, dlatego osiągnęliśmy porozumienie w sprawie sprzedaży naszej działalności w Wielkiej Brytanii, pod warunkiem uzyskania zgody organów regulacyjnych, a do lata 2025 roku opuścimy kraje bałtyckie i Polskę” – brzmi stosowny fragment oficjalnego komunikatu.

Opuszczanie Wielkiej Brytanii w pewnym sensie już się zaczęło – Viaplay sprzedaje brytyjska platformę streamingową Premier Sports tej samej firmie, od której została kupiona niecały rok temu. Firma planuje również szybką sprzedaż spółki produkcyjnej Paprika, która działa w dziewięciu krajach Europy środkowo-wschodniej.

W Polsce decyzja oznacza dla zainteresowanych kibiców jeszcze kilkanaście miesięcy transmisji streamingowych na platformie Viaplay wyścigów Formuły 1, meczów Premier League, Bundeslig, Ligi Europy i Ligi Konferencji, także walk z gal KSW i innych popularnych imprez i rozgrywek. Początkowo pojawiały się opinie o zakończeniu działalności streamingowej Viaplay w Polsce już w 2024 roku, można więc mówić o nieco złagodzonej wersji zakończenia obecności firmy nad Wisłą.