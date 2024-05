Tam, gdzie wina jest motocyklistów – według raportu KGP – powodem wypadków jest najczęściej nadmierna prędkość, nieprawidłowe wyprzedzanie i niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami. Jednak za część zdarzeń winę ponoszą także kierowcy, którzy najwyraźniej w tym roku jeszcze nie przywykli do widoku licznie wyruszających na drogi motocyklistów. A – jak podkreślają policjanci – powinni oni pamiętać o obserwacji drogi i spoglądaniu w lusterka oraz w porę sygnalizować zamiar zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy, by nie zmuszać motocyklistów do gwałtownego hamowania, co może doprowadzić do utraty panowania nad pojazdem.

– Apelujemy do motocyklistów, żeby dali się zauważyć kierowcom samochodów, z kolei do kierowców o to, żeby wzmogli odruch spoglądania w lusterko – mówi insp. Opas.

Policyjne patrole motocyklowe. Kierowcy jednośladów będą częściej kontrolowani

I wskazuje, że drogi częściej będą kontrolować policyjne patrole motocyklowe. Pod koniec stycznia policja zakupiła blisko pół tysiąca motocykli BMW R 1250 RT – to największy tego typu zakup w historii. Maszyny są nowoczesne, poziom 100 km/h osiągają w 3,4 sekundy. Kupiono je za blisko 59 mln zł, w ramach projektu „Bezpieczniej na drogach – motocykle dla służby ruchu drogowego”, współfinansowanego z budżetu i ze środków europejskich.

– Motocykliści będą częściej kontrolowani. Myślimy również o nowej akcji prewencyjnej, adresowanej zarówno do nich, jak i do kierowców – wskazuje Robert Opas.