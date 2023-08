Peter Norrelund, Viaplay: Jedna platforma nie kupi wszystkiego

Która jest najbardziej prawdopodobna?

Zastanawiamy się nad różnymi wariantami. Jedno jest pewne – prawa, które mamy dziś, będą dostępne także jutro. Pracujemy bez zmian. Nie mogę oczywiście powiedzieć, że Viaplay w perspektywie dwóch lat będzie wciąż właścicielem naszych serwisów. Mogę za to zapewnić, że subskrybenci będą mogli oglądać ulubione wydarzenia sportowe. Czasami zdarzają się zmiany właścicielskie. Nawet Sky przechodziła przez tego typu zmiany, a biznes wciąż działa.

Możliwa jest współpraca z Canal+, który ma w Polsce sublicencję na pokazywanie Premier League, a ostatnio przejął część udziałów waszej grupy?

Umowę zawarliśmy ponad rok temu, a dzięki niej Canal+ ma dostęp do meczów ligi angielskiej drugiego i trzeciego wyboru. Takie transakcje są na rynku powszechne. Canal+ zdecydował się też na kupno 12 proc. udziałów w Viaplay, ale te transakcje są od siebie niezależne.

Częścią biznesu są dziennikarze, eksperci. Jeśli sprzedacie biznes, to co się z nimi stanie?

Jeśli sprzedamy biznes, umowa na pewno będzie odzwierciedlała wartość tego, co zbudowaliśmy. Nasze aktywa w Polsce to nie tylko atrakcyjne prawa, ale też zespół ekspertów, komentatorów oraz sposób pokazywania sportu. Jeśli w tym biznesie chcesz odnieść sukces, to musisz mieć kogoś, kto wspaniale opowie o tym, co się dzieje. Obojętnie, kto będzie właścicielem, ten biznes pozostanie budowany na fundamentach, które już położyliśmy.