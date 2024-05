Donald Trump pójdzie do aresztu? 10 kar grzywny nie przyniosło rezultatów

Trump został ukarany za wywiad wyemitowany 22 kwietnia, w którym powiedział: „Ta ława przysięgłych została wybrana tak szybko – 95% Demokratów. W okolicy zasiedlają głównie Demokraci”.

„Nakaz milczenia” uniemożliwia Trumpowi publiczne wypowiadanie się na temat przysięgłych, świadków oraz rodzin sędziego i prokuratorów. Naruszenia podlegają karze grzywny do 1000 dolarów lub karze więzienia do 30 dni.

Dziewięć grzywien po 1000 dolarów nie wydaje się powstrzymywać Trumpa

Sędzia Juan Merchan powiedział, że nałożone do tej pory dziewięć grzywien po 1000 dolarów nie wydaje się powstrzymywać bogatego potentata biznesowego od naruszania zakazu.

– Nie chcę nakładać kary więzienia i zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, aby tego uniknąć. Ale zrobię to, jeśli będzie to konieczne” – powiedział Merchan.