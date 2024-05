Będzie lepsze połączenie kolei z metrem w Warszawie. Nowy tunel i przystanek

Równie ważnym dla pasażerów udogodnieniem będzie budowa nowego przejścia podziemnego mającego odkorkować dworzec Warszawa Gdańska. M.in. ze względu na połączenie z metrem zatyka się on w godzinach szczytu, z powodu tłoku już kilkakrotnie dochodziło do niebezpiecznych sytuacji na peronach, źle skomunikowanych z budynkiem głównym i wyjściami w kierunku miasta. Problem ma rozwiązać blisko 100-metrowy tunel pod torami, szeroki na 10 metrów, który umożliwi pasażerom łatwiejsze dojście zarówno na perony, jak i do miejskiej komunikacji, w tym metra.

Czytaj więcej Transport Niemiecki superpociąg lepszy od francuskiego TGV Siemens wygrał w USA przetarg na dostawę składów superszybkich pociągów dla linii łączącej Las Vegas z Los Angeles. Przegranym jest producent francuskich TGV, Alstom.

Od strony Żoliborza wejście do tunelu zaplanowano z ul. Indrzejczyka, które będzie wyposażone w schody oraz windę. Po drugiej stronie stacji tunel zostanie połączony z dotychczasowym przejściem podziemnym prowadzącym do budynku dworca oraz metra. Schody tradycyjne oraz ruchome będą prowadzić na perony 2, 3 oraz 4.

Linia średnicowa ma za małą przepustowość

Na stacji Warszawa Gdańska powstanie dodatkowy peron nr 5, który pozwoli na rozłożenie potoków podróżnych i usprawni obsługę pasażerów oraz zwiększy przepustowość ruchu pociągów. Kolejne planowane rozwiązania, w postaci długich wiat na peronach mających lepiej chronić przed deszczem, a także nowego systemu informacji pasażerskiej wyposażonego w nowe wyświetlacze i nagłośnienie powinny poprawić komfort obsługi podróżnych.

Ułatwieniem dla osób niewidomych i niedowidzących będzie oznakowanie z systemem ścieżek dotykowych. Zakończenie zasadniczych prac i udostępnienie nowego przejścia podziemnego oraz nowych rozwiązań na peronach zaplanowane zostało na drugą połowę 2025 roku, ale termin zakończenia wszystkich prac może się przedłużyć na przyszły rok.

Przebudowywana linia średnicowa obejmuje odcinek linii kolejowych pomiędzy stacjami Warszawa Zachodnia i Warszawa Wschodnia, przebiegając częściowo tunelem średnicowym przez ścisłe centrum Warszawy. Jest podzielona na część dalekobieżną i podmiejską, a prowadzony jest po niej wyłącznie ruch pasażerski.