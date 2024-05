Czy Andrzej Duda poparłby kandydaturę Radosława Sikorskiego na unijnego komisarza?

Żadne rozmowy jeszcze się nie rozpoczęły.

Czy Daniel Obajtek powinien zostać eurodeputowanym? Są wobec niego różne zarzuty.

Ocenią wyborcy w jego okręgu wyborczym. Prezes Jarosław Kaczyński podjął ogromne ryzyko, wystawiając pana Obajtka, który stał się czynnym politykiem. Mam nadzieję, że niezależna prokuratura będzie badać te sprawy w sposób precyzyjny, apolityczny i bezstronny. Pan Obajtek stał się jedną z twarzy PiS, tak jak pan Jacek Kurski, do którego jest mi bardzo daleko. Jego wejście do sztabu PiS to był niedobry sygnał. Pamiętam, że kiedy Kurski był w nim, to PiS przegrywało wybory, a po 2015 r., gdy go w nim nie było, partia wygrywała wybory i rządziła przez osiem lat.

W sobotę odbyły się obchody Dnia Strażaka, podczas których Marcin Kierwiński miał wystąpienie i internauci oraz niektórzy politycy uważali, że szef MSWiA występował pod wpływem alkoholu. Czy szef BBN Jacek Siewiera, obecny na uroczystościach, albo prezydent potwierdzają, że tak było?

W mojej ocenie ta sprawa została zamknięta poprzez badanie policyjnym alkomatem, któremu poddał się pan minister Kierwiński – wynik był negatywny 0,0. Za to zasługuje na pochwałę. Ja jestem osobą obiektywną i w momencie, kiedy widziałem niewłaściwe zachowania, chociażby policji, którą kierował pan minister Kierwiński, która wchodziła do Pałacu Prezydenckiego i aresztowała panów posłów Kamińskiego i Wąsika, wtedy oburzałem się i mówiłem, że to złe zachowanie. Tak i teraz uważam, że nieprzyzwoitym jest atakować pana ministra Kierwińskiego. Jego zachowanie pokazuje, że były problemy z nagłośnieniem. Od razu po nim pan minister udzielił wywiadu, brzmiał normalnie. Podczas wystąpienia również w sposób logiczny i prawidłowy budował zdania i wypowiadał się. Wierzę panu ministrowi Kierwińskiemu, że były problemy z nagłośnieniem. Po jego wystąpieniu pan premier Waldemar Pawlak również zasłaniał ucho i sygnalizował, że były problemy z nagłośnieniem. Uważam te ataki za prowadzenie kampanii wyborczej. Pan minister startuje z pierwszego miejsca, z Warszawy, z silnej listy PO. Nie wierzę, żeby jakikolwiek minister konstytucyjny mógł być pod wpływem alkoholu na tak ważnych uroczystościach państwowych. I niedobrze jest, jak się atakuje ministrów, jak wtedy, gdy pan przewodniczący komisji śledczej Dariusz Joński zaatakował pana ministra Mariusza Kamińskiego również tematem alkohol. Tak samo uważam, że te ataki w pana ministra Kierwińskiego są atakami nietrafionymi. Zapominamy o bohaterach tego dnia, czyli o strażakach, którzy poprzez swoją ofiarność i poświęcenie każdego dnia ratują ludzkie życie. To im się należy pochwała, rozgłos i szacunek. Minister Kierwiński zachował się w sposób właściwy, a temat powinien być zamknięty i powinniśmy przejść do ważniejszych spraw.