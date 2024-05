Cień na służbach i sędziach?

Czy przez te lata służby sprawdzały kontrowersyjnego sędziego zarówno na początku jego kariery, jak i wtedy, kiedy uległa ona załamaniu? Jak to się stało, że człowiek litościwie omijany szerokim łukiem przez własne środowisko, przekształcił się w uciekiniera politycznego do wrogo nastawionego kraju? Źle to świadczy o służbach, bo takiej ucieczki nie można zaplanować w ciągu godziny, ale też niestety nie najlepiej oddaje stan ducha środowiska sędziowskiego. To środowisko jest oceniane przez jednostkowe występki pojedynczych sędziów, którzy rzucają cień na resztę. Mieliśmy sędziów pijaków, złodziei, sprawców przemocy domowej, a teraz do panteonu dołącza sędzia szpieg, który również obciąża całe środowisko, skłaniając do ponawiania pytania, kim są ludzie, którzy trafiają do tak ważnego zawodu zaufania publicznego.