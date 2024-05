Białoruska agencja BiełTA przekazała, że sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Tomasz Szmydt wystąpił do władz Białorusi o azyl polityczny. Miał stwierdzić, iż jest to wyraz protestu wobec polskiej polityki prowadzonej w stosunku do Białorusi i Rosji. Zdaniem Szmydta polscy politycy powinni "przywrócić dialog z prezydentem Łukaszenką i Rosją". Jednocześnie poinformował, że ambasada Białorusi przekaże polskim władzom informację o jego rezygnacji ze stanowiska sędziego WSA.

W komunikacie opublikowanym na stronie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego poinformowano, że sędzia Szmydt od 22 kwietnia do 10 maja przebywa na urlopie wypoczynkowym. Jak podano, do chwili obecnej Prezes WSA w Warszawie nie otrzymał od sędziego informacji o zrzeczeniu się urzędu.

Jak zaznaczono, kierownictwo sądu, poza doniesieniami medialnymi, nie dysponuje żadnymi informacjami dotyczącymi jego prośby o azyl i oświadczenia o zrzeczeniu się urzędu sędziego.

Kim jest sędzia Tomasz Szmydt i co łączy go z aferą hejterską

O sprawę sędziego Szmydta pytany był minister spraw zagranicznych, Radosław Sikorski. - Szokująca informacja, nie potrafię tego skomentować. Wydaje się, że to był ktoś zaangażowany w nagonki polityczne za poprzedniej kadencji. Sprawa jest bulwersująca. Jestem w szoku powiem szczerze — odparł.