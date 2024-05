Tylko pan ruszył dziecku z pomocą?

Nie. Jak wszedłem do wody, to zauważyłem z prawej strony, ok. 20 metrów ode mnie, jak do wody wchodził mężczyzna, który kierował się w naszym kierunku. On nie miał żadnego kółka, nic nie wziął, żeby się zabezpieczyć. Płynął za mną.

Płynąłem miarowym tempem, wiatr pewnie osłabł, skoro byłem w stanie dopłynąć w pobliże materaca. Jak zbliżyłem się na odległość głosu, to krzyknąłem do chłopaka, żeby, o ile może, odwrócił się do mnie plecami i zaczął machać stopami, by do mnie podpłynąć.

On naprawdę błyskawicznie odpłynął od brzegu. To była chwila. Jak ktoś tego nie widział, to nawet nie wie, jak szybko to się zadziało.

Zareagował?

Tak, ale był do mnie odwrócony twarzą i zaczął machać nogami, efekt był odwrotny od oczekiwanego. To spowodowało, że natychmiast znowu mi odpłynął. Krzyknąłem: Przestań machać, ja już do ciebie dopłynę.

Przed nami był zakotwiczony jacht. Pomyślałem, że jeżeli uda mi się dopłynąć do materaca, a nie będę miał siły wracać, to postaram się z wiatrem podryfować do tego jachtu i tam poczekać na pomoc. Za sobą słyszałem mężczyznę, który już opadał z sił, nie mógł dalej płynąć, tylko się utrzymywał na powierzchni. Nie mogłem po niego wrócić, bo dziecko na materacu by odpłynęło. Musiałem wybierać – dorosły lub dziecko. Popłynąłem do chłopaka. Złapałem materac. Powiedziałem chłopakowi: Jesteś bezpieczny, dociągnę cię do brzegu.

Ucieszył się?

Nie odpowiadał, kurczowo trzymał się materaca. Do brzegu mieliśmy 150-200 metrów. Chwyciłem materac za jedną z nóg żółwia i zacząłem holować chłopca do brzegu. Płynąłem też w kierunku mężczyzny, który płynął za mną. On złapał drugą nogę materaca, chwycił ją bardzo mocno. Zapytałem, czy to jego dziecko. Odpowiedział: Tak, to mój syn, Jan. On nie umie pływać.