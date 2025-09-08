Aktualizacja: 08.09.2025 22:15 Publikacja: 08.09.2025 19:38
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek na konferencji prasowej w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie
Foto: PAP/Albert Zawada
Chodzi o incydent z 3 września, gdy w trakcie posiedzenia TS dotyczącego uchylenia immunitetu I prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej doszło do przepychanek słownych między wiceprzewodniczącymi TS Piotrem Andrzejewskim a Jackiem Dubois. Zakłóciło to przebieg posiedzenia, które zostało odroczone do 22 września.
Czytaj więcej
Duże emocje towarzyszyły środowemu posiedzeniu Trybunału Stanu w sprawie zgody na uchylenie immun...
Minister Waldemar Żurek wyraził oburzenie i zawstydzenie z powodu tej sytuacji. W wydanym oświadczeniu podkreślił, że Trybunał Stanu, jako organ odpowiedzialny za orzekanie w sprawach odpowiedzialności konstytucyjnej najwyższych urzędników państwa, powinien zachowywać najwyższe standardy powagi i bezstronności. – Cały kraj, wszyscy obywatele patrzyli na człowieka, który zachowywał się w sposób niezrównoważony, który właściwie przewracał krzesło swojego kolegi z Trybunału Stanu, więc jestem zbulwersowany – twierdzi szef resortu sprawiedliwości.
Zdaniem ministra Żurka, incydent w Trybunale Stanu jest konsekwencją „wieloletniego niszczenia instytucji państwa i wpisuje się w szerszy kryzys wymiaru sprawiedliwości”.
– Niszczono wszystkie instytucje. Mamy zniszczony Trybunał Konstytucyjny, nie mamy Krajowej Rady Sądownictwa, mamy zainfekowany Sąd Najwyższy osobami, które nie tworzą sądu. A dziś widzimy także Trybunał Stanu, którego członek swoim zachowaniem blokował rozprawę w sprawie uchylenia immunitetu pani Manowskiej. To są sytuacje gorszące i obywatele muszą wyciągnąć z tego wnioski – podkreślił Waldemar Żurek.
Zaapelował o odpowiedzialny dobór osób do organów konstytucyjnych. - Partyjny klucz nie może decydować o składzie organu o takiej randze – stwierdził minister.
Czytaj więcej
Prokuratura Krajowa skierowała do Trybunału Stanu wniosek procesowy w sprawie dotyczącej uchyleni...
Resort sprawiedliwości odniósł się do stanowiska Towarzystwa Dziennikarskiego w sprawie wyproszenie dziennikarzy z sali rozpraw TS w asyście policji. Zwraca uwagę, że wolność słowa i prawo prasy do relacjonowania spraw publicznych stanowią fundament demokratycznego państwa prawa. Wszelkie próby ograniczania obecności dziennikarzy na sali rozpraw czy narzucania im nieuzasadnionych restrykcji są sprzeczne z konstytucyjnymi wartościami oraz prawem obywateli do informacji.
- Jawność życia publicznego i wolna prasa to najlepsza gwarancja przejrzystości działań państwa oraz odpowiedzialności osób sprawujących władzę. Obywatele mają prawo wiedzieć, jak funkcjonują instytucje i jak realizowana jest sprawiedliwość - czytamy w oświadczeniu.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Chodzi o incydent z 3 września, gdy w trakcie posiedzenia TS dotyczącego uchylenia immunitetu I prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej doszło do przepychanek słownych między wiceprzewodniczącymi TS Piotrem Andrzejewskim a Jackiem Dubois. Zakłóciło to przebieg posiedzenia, które zostało odroczone do 22 września.
Nie sposób uznać, by po rozpadzie konkubinatu, związek został nierozliczony, bo jeden z partnerów zakładał, że m...
Sąd odrzucił pozwy żony i ojca Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie tragicznego wypadku na autostradzie A1...
Chłopcy, którzy biorą udział w samozwańczych "Szon patrolach", publikując w sieci zdjęcia i komentarze na temat...
Krajowa Administracja Skarbowa wykryła nowy, nielegalny proceder, w którym wykorzystywane są osoby do 26 roku ży...
Opolski sąd przyznał rację notariuszowi, który odmówił sporządzenia testamentu mieszkającej w Polsce obywatelce...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas