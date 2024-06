W uzasadnieniu pytania prezes Lemańska wskazała, że orzecznictwo Izby Cywilnej oraz Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN w kontekście wykładni art. 49 § 1 k.p.c., dopuszcza takie wielostopniowe wnioski. Z drugiej strony uzasadnione racje przemawiają za uznaniem takiego kolejnego wniosku za niedopuszczalny. W świetle ugruntowanego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego prawo do sądu nie ma bezwzględnego charakteru, nie daje stronie nieograniczonej ochrony praw na drodze sądowej. W przeciwnym razie można by zakwestionować ograniczenia proceduralne, które służą szybszej i bardziej efektywnej ochronie praw i interesów stron postępowania.

Instrumentalne wyłączenie sędziów

A w sprawach cywilnych, zwłaszcza w ostatnim czasie, zdarza się, że strony instrumentalnie wykorzystują wyłączenia sędziego. Składając takie wielostopniowe wnioski, świadomie próbując nierzadko skutecznie, udaremnić wydanie rozstrzygnięcia w sprawie w rozsądnym terminie. Tego rodzaju nadużycie praw procesowych nie służy określonej w Konstytucji RP oraz prawie Unii Europejskiej bezstronności czy też rzetelności procesu. Nie służy również budowie społecznego zaufania do wymiaru sprawiedliwości — wskazywała prezes Lemańska w pytaniu, której nie było w siedmioosobowym składzie.

Siódemka sędziów SN nie "zablokowała" jednak możliwości składania takich wniosków o wyłączenie kolejnego sędziego, a czym się kierowała, wskaże w pisemnych uzasadnieniu.

Dodajmy, co zresztą w pytaniu zaznaczono, że w orzecznictwie Izby Karnej SN, na tle prawie takiego samego art. 41 k.p.k. dominuje stanowisko, że strona nie może żądać wyłączenia sędziego wyznaczonego do rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziego.

— Wniosek o wyłączenie sędziego przedłuża postępowanie, wszystko więc zależy od wagi argumentów, jakie wnioskodawca przedstawi, jeśli są one mocne, to nie można wniosku lekceważyć, bo sędzia winien być bezstronny. Jeśli nie ma istotnych zastrzeżeń co do bezstronności sędziego, to znaczy, że wniosek zmierza do przedłużenia postępowania, a nawet niedopuszczenia do wydania wyroku i powinien być odrzucony — ocenia adwokat Roman Nowosielski.

Sygnatura akt: I NZP 6/22