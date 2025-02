Po pierwsze jestem legalnym prokuratorem, mam do tego uprawnienia. Po drugie – zawiadomienie trafiło w moje ręce. Zostało zarejestrowane w Prokuraturze Krajowej. Wpłynęło formalnie przez urzędnika, który przyjechał do mnie z zawiadomieniem z Trybunału Konstytucyjnego. Normalnie człowiek przeszedł przez biuro przepustek, wszyscy o tym wiedzieli. Pani z mojego sekretariatu zarejestrowała to pismo. Zrobiłem, co mogłem, by wszystko było zgodnie z prawem.

Ale czy to do pana bezpośrednio powinno trafić to zawiadomienie od Bogdana Święczkowskiego? Macie przecież ścieżkę służbową.

Zawiadomienie złożył prezes Trybunału Konstytucyjnego i ono trafiło do mnie. Tak, to prawda, natomiast o wszczęciu postępowania został powiadomiony pan prokurator generalny. To jest sprawa poważna, poważny organ złożył zawiadomienie do legalnego prokuratura. Część czynności była wykonywana w Prokuraturze Krajowej wczoraj, w tym przesłuchanie na przykład byłego premiera.

Co teraz będzie pan robił przez najbliższe pół roku?