Doniesienie o zamachu stanu miało być pułapką na Adama Bodnara i Donalda Tuska

Dlatego na kolejne uderzenie nie trzeba było długo czekać. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski, który był prawą ręką Zbigniewa Ziobry, przygotował wniosek do prokuratury w sprawie rzekomego zamachu stanu. Wniosek ten skierował do Michała Ostrowskiego. swego byłego podwładnego z czasów, gdy sam był prokuratorem krajowym. I to również miała być pułapka na obóz rządzący. W doniesieniu Święczkowski wskazał ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Adama Bodnara jako rzekomo zamieszanego w zamach stanu. Dlatego gdy Bodnar zawiesił Ostrowskiego za prowadzenie „prywatnego” śledztwa z doniesienia Święczkowskiego, obóz PiS wykrzyknął, że Bodnar podjął decyzję we własnej sprawie, co ma dowodzić, że zarówno on, jak i Donald Tusk mają bać się tego śledztwa.

Jeśli są do tego śledztwa jakiekolwiek przesłanki, to PiS powinien w akcie oskarżenia wskazać przede wszystkim Jarosława Kaczyńskiego jako winnego sytuacji, w jakiej znalazło się polskie państwo. To Kaczyński stał za zamachem na Trybunał Konstytucyjny, który rozpoczął się od razu po wyborach w 2015 roku. Ówczesna premier Beata Szydło nie drukowała wówczas wyroków TK, a dziś Święczkowski za element zamachu stanu uznaje niepublikowanie wyroków kierowanego przez siebie ciała przez obecny rząd. Istna ironia losu.

Ale sytuacja wcale nie jest śmieszna. To bowiem działania PIS najpierw wobec TK, a później wobec Sądu Najwyższego doprowadziły do sytuacji, w której nie ma dziś żadnej bezstronnej i mającej autorytet instytucji, jaka byłaby w stanie rozwiązać ów węzeł gordyjski. To PiS podeptał autorytet Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego, a dziś ma pretensje, że obóz rządzący i wiele prawnych autorytetów nie uznaje władzy tych skrajnie upolitycznionych organów. I doniesienie Święczkowskiego o rzekomym zamachu stanu jest na to skrajne upolitycznienie kolejnym dowodem.

PiS chce wciągnąć administrację Donalda Trumpa do wojny z rządem Donaldem Tuska

Ale adresatami tej operacji nie jest polska opinia publiczna. Cała ta hucpa została obliczona na amerykańskiego widza, a szczególnie na Donalda Trumpa. Doniesienia o tym, że gdzieś w Polsce prezes Trybunału Konstytucyjnego skierował doniesienie o próbie zamachu stanu przez Donalda Tuska i jego otoczenie, a zastępca prokuratora generalnego podjął w tej sprawie śledztwo i został za to zawieszony przez członka rządu, doskonale wpisują się w wizję świata, którą żyje sam Trump i jego alt-prawicowe otoczenie. Wiceprezydent JD Vance pisał już raz o „reżymie” Donalda Tuska, jego rzekomo „autorytarnych” zapędach i tłumieniu wolności słowa. Koalicja Obywatelska to dla amerykańskiej alt-prawicy globalistyczny, liberalny reżym prześladujący prawicową opozycję. I to oni są adresatami tego przedstawienia.