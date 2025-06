A wracając jeszcze do wicepremiera Kosiniaka-Kamysza – on również zbudował całkiem dobre relacje z Amerykanami. Z kolei Karol Nawrocki wydaje się mieć obiecujące początki kontaktów z Donaldem Trumpem. Czy nie uważa pan, że w tej sytuacji konieczna jest ścisła koordynacja między nimi?

Wicepremier Kosiniak-Kamysz był postrzegany jako najbardziej konserwatywny punkt kontaktowy obecnego obozu rządzącego z Amerykanami. Próbował odgrywać rolę łącznika – szczególnie w kontekście scenariusza, w którym wybory prezydenckie wygrałby Rafał Trzaskowski. Wówczas mógł być dla USA kontaktem jako plan B dla skompromitowanego Donalda Tuska. Natomiast po zwycięstwie Karola Nawrockiego Amerykanie mają już bezpośredni kontakt z głową państwa – co naturalnie zmienia układ sił. W takiej konfiguracji polityczna rola Kosiniaka-Kamysza w relacjach z USA nie jest już tak istotna, szczególnie jeśli zdecyduje się trwać w rządzie, który za granicą zaczyna być już postrzegany jako schyłkowy.

Czy nie martwi pana MAGA-izacja polskiej prawicy? Pańskie środowisko ustawia się jako rozsądne skrzydło, co teraz?

To nie prawica się pierwsza zmieniła, lecz społeczeństwo. To nie jest tak, że polska prawica najpierw upodobniła się do amerykańskiej – to społeczeństwo polskie zaczęło w coraz większym stopniu odrzucać agendę lewicowo-liberalną, która jest dziś forsowana zarówno przez obecny rząd, jak i UE. Pogłębia się przekonanie, że Komisja Europejska czy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej próbują zawłaszczać kompetencje kosztem suwerenności państw członkowskich. Sfera wolności jest coraz mniejsza, zarówno gospodarczej, jak i osobistej. Przykładem niech będzie tzw. walka z mową nienawiści, blokowanie KPO celem wymuszenia zmiany rządu, błędna polityka migracyjna, przeregulowanie niemal wszystkich dziedzin życia, agresywny klimatyzm, a także pogłębiające się nierówności społeczne. Ludzie na całym świecie dostrzegają te zjawiska i nie ma to związku z prawicą czy lewicą. To globalny trend. Chciałbym jednak, by polska prawica uniknęła radykalizacji i małpowania ślepo innych.

Zwłaszcza jeśli chodzi o stosunek do Rosji, jak rozumiem?

Tak, szczególnie jeśli chodzi o politykę wobec Moskwy. Prawica w Polsce nie może wpadać w pułapkę naśladownictwa ani Niemiec, ani USA. Wiemy od wieków, że z Rosją się nie rozmawia, zaczynając od ustępstw; że ofiara napaści musi mieć miejsce przy stole negocjacyjnym, a pokój musi być sprawiedliwy, inaczej będzie tylko rozejmem. To wynika z naszej historii i to możemy tłumaczyć Amerykanom, ale do tego potrzebujemy polityków, którzy z prezydentem USA rozmawiają, a nie celują im w plecy.

Na ile to, jak będzie sobie radził nowy prezydent, zależy od sukcesu lub porażki PiS i prawicy w wyborach parlamentarnych 2027 roku?

To jest ściśle ze sobą związane. Kampania parlamentarna zaczyna się dziś – od zwycięstwa Karola Nawrockiego. Tak jak wynik Trzaskowskiego był związany z ocenami rządu Tuska, tak wynik PiS będzie ściśle związany z powodzeniem prezydentury Nawrockiego. Porażka Trzaskowskiego to początek końca III RP. Jeśli powiedzie się Nawrockiemu, nadejdzie IV RP. Już nadchodzi.