Żukowska przeciw zasadzie przymusowej relokacji imigrantów

Prowadzący rozmowę zwrócił uwagę, że problem z migrantami przybywającymi masowo do Europy nie jest nowy i że w 2014 r. pojawiły się postulaty "niedobrowolnej relokacji", czyli tego, by to KE decydowała, ile poszczególne państwa członkowskie mają przyjąć migrantów.

- W ogóle to nie rozwiązuje problemu nielegalnej migracji do Europy - odparła posłanka Lewicy. - Ani Polska, ani Europa nie ma żadnej sensownej polityk emigracyjnej, wizowej, wspólnej polityki migracyjnej - dodała przekonując, że do Europy "można się dostać tylko udając uchodźcę, czyli nielegalnie, czyli bez wiz, to znaczy, że nie stwarza się szansy osobom, które chciałyby rzeczywiście pracować na przyjazd, na osiedlenie się". - To nieprawda - replikował dziennikarz mówiąc, że do Polski przyjeżdżają m.in. osoby z Afryki, które zdobywają wizy.

- Czy Polska powinna poddać się zasadzie przymusowej relokacji imigrantów, forsowanej przez Komisję Europejską? - zapytał prowadzący wywiad. - Nie - odparła posłanka Lewicy.

- (Polska) powinna skutecznie argumentować, że jesteśmy krajem, który już jest zaangażowany w zajmowanie się uchodźcami, ponosi z tego tytułu duże nakłady i to nie Polska powinna przyjmować uchodźców z innych kierunków, bo my mamy z kierunku wschodniego, z wojny w Ukrainie bardzo dużo osób, którymi się zajmujemy jako państwo, jako obywatele - mówiła Anna Maria Żukowska.

Czy mur na granicy z Białorusią powinien zostać rozebrany?

W RMF FM posłanka została też zapytana o zaporę na granicy polsko-białoruskiej. - Czy pani uważa nadal, że mur na granicy z Białorusią powinien zostać rozebrany? - padło pytanie.