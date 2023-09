Kryzys na Lampedusie: Europa odwraca się od Włoch w sprawie nielegalnych imigrantów

Blokada morska

Z pozoru Meloni na pomoc liczyć może. W weekend zjawiła się ona na Lampedusie w towarzystwie przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Niemka przedstawiła dziesięciopunktowy program wsparcia Włoch. Zakłada on m.in. wzmocnienie patroli na morzu i w powietrzu unijnej agencji ochrony granic Frontex. Z kolei europejska agencja ds. azylu ma pomóc władzom w Rzymie rozpoznać, komu z przybyłych nielegalnie do Włoch może przysługiwać azyl, a kto takiego prawa nie ma. Jednak wprowadzenie w życie takiej oceny pozostaje problematyczne: do tej pory Włochom udało się odesłać do ojczyzny ledwie 3 tys. migrantów, którzy dostali się do kraju nielegalnie.

Nie wiadomo też, jaką rolę może mieć Frontex. Po dojściu do władzy jesienią zeszłego roku Meloni zapowiadała, że wprowadzi blokadę morską Włoch. Nic z tych planów nie wyszło. Sam Frontex był oskarżany o wypychanie (push-back) na Morzu Egejskim nielegalnych migrantów próbujących się dostać z Turcji do Grecji. Agencja do tych praktyk nie wróciła.

Nie udało się też Włochom utworzyć punktów przyjmowania podań o azyl (hot spots) poza granicami kraju, w tym w szczególności w Afryce. W zeszłym roku w czasie wizyty z von der Leyen i premierem Holandii Markiem Rutte w Tunezji Meloni uzgodniła plan wstrzymania przez tunezyjską straż przybrzeżną uciekinierów próbujących przedostać się z Afryki subsaharyjskiej do Europy. Obiecane przez Brukselę pieniądze nigdy jednak do Tunisu nie dotarły, bo autorytarny prezydent Kais Saied nie wprowadził obiecanych reform. Trudno oczekiwać, że inny będzie efekt obecnej wizyty Meloni i von der Leyen w Tunezji.