Krzysztof Bosak: Trzeba zablokować imigrację z państw muzułmańskich

- My byliśmy siłą konsekwentnie naciskającą na to, żeby zabezpieczyć polskie granice i naciskającą na rząd PiS-u, żeby zaczął prowadzić jakąś roztropną politykę migracyjną, a nie politykę sprowadzania do Polski masowej migracji. Ja to krytykowałem od 2018 roku dość głośno, sam byłem krytykowany za to, że za mocno, natomiast w tej chwili to, co ja mówiłem w 2018 roku, dzisiaj mówi Donald Tusk - zaznaczył współlider Konfederacji.

- Platforma boi się utraty wyborców na rzecz Konfederacji i próbuje odpływ rozczarowanych wyborców powstrzymać - ocenił Krzysztof Bosak. Jego zdaniem, partia Donalda Tuska jest niewiarygodna w tematach migracyjnych. - To posłowie Platformy Obywatelskiej jeździli na granicę z Białorusią, żeby tam latać z reklamówką, przeszkadzać Straży Granicznej, żołnierzom Wojska Polskiego czy funkcjonariuszom Policji wykonywać swoje obowiązki, a to my jako posłowie Konfederacji mówiliśmy, że musi być szacunek dla polskiego munduru - podkreślił.

Pakiet polityki migracyjnej Konfederacji

Poseł Krzysztof Bosak zapowiedział, że w środę Konfederacja przedstawi "pakiet odpowiedzialnej polityki migracyjnej". - W tym pakiecie będzie cały szereg rozwiązań - dodał. Według niego, obecnie w tym temacie w polityce Polski "nie ma żadnej strategii". - Polityka realizowana de facto polega na tym, że do wszystkich ustaw dopisywane jest równouprawnienie cudzoziemców z obywatelami, np. ostatni "kredyt 2%", wcześniej 500+ - to wszystko idzie też dla imigrantów, rząd nie różnicuje polityki wobec Polaków i imigrantów, i niczego w zamian nie wymaga - dodał Bosak.

Krytykował, że nie ma prawa, by wchodzący na rynek pracy musieli znać język polski. - PiS nawet zlikwidował egzamin z historii i znajomości państwa polskiego jeżeli ktoś chce dostać obywatelstwo. To pójście drogą Francji, gdzie właśnie były te gigantyczne zamieszki, tysiące obiektów spalonych, zdewastowanych - mówił w Polsat News poseł Krzysztof Bosak.