Spięcie przed TVP. Przerwane wystąpienie Donalda Tuska

Michał Rachoń mówił, by nie naruszać jego nietykalności cielesnej. Politycy KO mówili, że zakłóca konferencję prasową i zwracali się do pracownika TVP, żeby nie przeszkadzał. - Proszę przejść na bok, proszę nie przerywać, proszę nie przeszkadzać - mówił do Rachonia lider Agrounii Michał Kołodziejczak, kandydat KO w wyborach do Sejmu.

Rachoń pytał Tuska, czy ten "konsultował z Angelą Merkel (byłą już kanclerz Niemiec - red.) kwestię wieku emerytalnego w Polsce". Politycy KO replikowali, że to nie czas na zadawanie pytań i apelowali do pracownika TVP, żeby odszedł na bok. Kołodziejczak zarzucał Rachoniowi kłamstwo oraz robienie "kabaretu". - Niech pan przestanie kłamać - mówił lider Agrounii do dziennikarza, wielokrotnie prosząc, aby Rachoń przeszedł na bok.

Michał Rachoń próbował zapytać Donalda Tuska o Tomasza Arabskiego, który w latach 2007-2013 był szefem KPRM, był także ministrem-członkiem Rady Ministrów oraz przewodniczącym Komitetu Stałego Rady Ministrów w rządzie Tuska.

- Ile panu płacą za te kłamstwa? - mówił do Rachonia Kołodziejczak. Jeden z polityków zwracał się do dziennikarza TVP na ty. - Ile ci płacą? - pytał.

Tusk do Rachonia: Jest pan bardzo źle wychowany

Po kilku minutach przepychanek głos ponownie zabrał Donald Tusk. Przekrzykując zgiełk nazwał dziennikarza TVP "funkcjonariuszem PiS-u", a TVP - telewizją rządową. - Nie zagłuszą nas - oświadczył.