Rząd przyjął uchwałę ws. nielegalnej imigracji. Jarosław Kaczyński mówił o "najeździe", Mateusz Morawiecki o Donaldzie Tusku

- To wszystko ma być przedstawione KE jako nasze stanowisko. Polska pokazuje, że można walczyć z nielegalną imigracją, ale trzeba po prostu strzec naszych granic. Jeśli granice te nie są strzeżone mamy do czynienia z taką sytuacją, jaka dziś jest na Lampedusie, ale z czasem może stać się sytuacją, która będzie występowała w całej Europie - dodał.



- To, co robi dziś KE do tego prowadzi i ktoś musi mieć odwagę powiedzieć to wprost, powiedzieć, że tak wygląda sytuacja w Europie. To nasz obowiązek wobec Polski i Europy - podsumował Kaczyński.



Mateusz Morawiecki: Szalona polityka Angeli Merkel i Donalda Tuska

- Przyjętą uchwałą chcemy dać jednoznaczny sygnał KE, a także silom politycznym, w tym PO w kraju, że nie ma naszej zgody na nielegalną imigrację. Lampedusa jest przestrogą, cała UE może wyglądać jak Lampedusa, jeśli będziemy brnęli w te mechanizmy, które KE zaproponowała. Niestety nie nauczyli się na błędach przeszłości - mówił z kolei Mateusz Morawiecki.



- Plan von der Leyen zakłada w jednym z punktów przyjmowanie nielegalnej imigracji. To zachęta dla handlarzy ludźmi, gangów. My to zdecydowanie odrzucamy - podkreślił szef rządu.



- Ja doskonale pamiętam lata, gdy przewodniczącym Rady Europejskiej był Donald Tusk. Cała błędna, szalona polityka przyjmowania imigrantów do UE była realizowana pod dyktando Angeli Merkel, a sekundował jej w tym Donald Tusk - przekonywał Morawiecki. - My odrzuciliśmy już ten atak ze strony Łukaszenki i Putina, którzy zinstrumentalizowali nielegalnych imigrantów i zbudowaliśmy zaporę. Zapora na granicy z Białorusią chroni nas skutecznie. Ta zapora miała nie istnieć Prawdziwe plany PO to wpuszczać tutaj nielegalnych imigrantów - dodał.



- To polityka Merkel i Tuska doprowadziła do ogromnego kryzysu bezpieczeństwa w UE - przekonywał. - To że nie ma takiego kryzysu w Polsce zawdzięczamy temu, że w 2015 roku obóz PiS przejął stery kraju - dodał.