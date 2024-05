Sądy: spółka miało prawa oczekiwać odpowiedzi

Spółka zaskarżyła odmowę do sądu i wygrała. Najpierw rację przyznał jej Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. Zauważył, że skarżąca pytała o możliwości zaliczenia do kosztów wydatku związanego z cyberatakiem, gdy zapłata należna kontrahentowi nastąpiła na konto hakera. Miała więc prawo oczekiwać odpowiedzi, czy jest to koszt.

Suchej nitki na podejściu urzędników nie zostawił też NSA. Przypomniał im, że w ramach postępowania interpretacyjnego mają ocenić prawidłowość stanowiska podatnika co do zastosowania prawa podatkowego w danym stanie faktycznym.

W sprawie spółka przedstawiła jej okoliczności, m.in jak zweryfikowała kontrahenta i jak doszło do zdarzenia. A fiskus nie wezwał jej do uzupełnienia stanu faktycznego. Stwierdził tylko, że aby ocenić jej stanowisko, musiałby sprawdzić, czy były jakieś okoliczności, które powinny wzbudzić jej wątpliwości, i czy działała z należytą starannością. Tymczasem spółka chciała wykładni konkretnego przepisu. Zdaniem NSA fiskus pomylił ocenę dowodów z oceną faktów, które wskazała strona i który to opis wiązał go przy wydawaniu interpretacji. Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: II FSK 1393/22.