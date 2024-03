Tymczasem zdaniem NSA uzasadniona obawa, że zobowiązanie podatkowe nie zostanie wykonane, może wystąpić także, gdy ustalono nierzetelne prowadzenie ksiąg, jak również posługiwanie się fikcyjnymi dokumentami księgowymi.

Sąd zauważył, że w sprawie fiskus badał sytuację majątkową podatnika. I owszem, ustalił, że w 2019 r. z żoną dysponował sporym majątkiem ruchomym i nieruchomościami. Jednak w kolejnych latach deklarował już niewysokie dochody.

A zdaniem NSA obawa, że zobowiązanie nie zostanie wykonane, odnosi się głównie do dobrowolnego wykonania, a nie egzekucji. To oznacza zaś m.in. możliwość dysponowania na bieżąco środkami, które pozwolą na wykonanie przewidywanego zobowiązania.

Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: II FSK 1118/23

Opinia dla „Rzeczpospolitej”

Jerzy Martini, doradca podatkowy, wspólnik w kancelarii Martini i Wspólnicy

Przyjęta przez NSA koncepcja wydaje się mocno kontrowersyjna. Choć mechanizm zabezpieczenia zobowiązania podatkowego przed wydaniem decyzji wymiarowej co do zasady miał służyć zwalczaniu oszustw podatkowych, to jednak samo takie podejrzenie nie może być uznane za samoistną przesłankę zastosowania art. 33 ordynacji podatkowej. Dopiero wysokie ryzyko braku uregulowania zobowiązania daje podstawy do wydania decyzji o zabezpieczeniu. Sam potencjalnie oszukańczy charakter działań podatników nie powinien prowadzić do wyłączenia stosowania „standardowej” procedury, gdzie wydawana jest decyzja wymiarowa organu pierwszej instancji, która co do zasady nie podlega na tym etapie wykonaniu,

i dopiero decyzja drugiej instancji posiada walor wykonalności. Decyzja o zabezpieczeniu bardzo często powoduje nieodwracalne skutki finansowe i na ogół zasadniczo upośledza zdolność podatnika do skutecznej obrony i prowadzenia długoletniego sporu z fiskusem. W wielu przypadkach prowadzi wręcz do upadku biznesu. Ryzyko takich szkód nakazuje więc korzystanie z zabezpieczenia wyjątkowo ostrożnie.