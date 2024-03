Opinia dla "Rzeczpospolitej"

Sylwia Zdebiak Dyrektor Departamentu Relacji z Klientami w Ministerstwie Finansów

Nowy model obsługi telefonicznej w urzędach skarbowych funkcjonuje od września 2023 r. i obecnie działa w sześciu województwach (wielkopolskie, małopolskie, łódzkie, dolnośląskie, podlaskie, opolskie). Do końca tego roku planujemy rozszerzenie usługi na cały kraj. Na infolinii klient może uzyskać ogólną informację podatkową. Natomiast indywidualną otrzyma po uwierzytelnieniu za pomocą kodu telePIN (można go uzyskać w e-Urzędzie Skarbowym). W ten sposób obsługujemy również pełnomocników ogólnych i użytkowników konta organizacji w e-US. Uwierzytelnienie to bezpieczne rozwiązanie, które pozwala nam udzielać przez telefon informacji objętych tajemnicą skarbową. Przed wdrożeniem tej usługi nie było to możliwe.

Chcę podkreślić, że wprowadzenie infolinii nie oznacza całkowitego wyłączenia możliwości bezpośredniego kontaktu telefonicznego ze swoim urzędem skarbowym. Jeśli klient otrzymał pismo z urzędu wraz z numerem telefonu do osoby, która prowadzi sprawę – może bezpośrednio się z nią kontaktować.

Cały czas udoskonalmy infolinię i pracujemy nad jej sprawnym funkcjonowaniem. Jestem przekonana, że ułatwi klientom kontakt z KAS i przyczyni się do łatwiejszego wypełnienia obowiązków podatkowych.