Spółka upierała się przy swojej interpretacji, ale w pierwszej instancji przegrała. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu oddalił jej skargi i stwierdził, że zmiana stawek amortyzacyjnych może nastąpić każdorazowo od następnego roku podatkowego od podjęcia takiej decyzji.

Co orzekł Naczelny Sąd Administracyjny

Inaczej na problem spojrzał dopiero NSA. Kluczowa dla sporu okazała się wykładnia art. 16i ust. 5 ustawy o CIT. Wynika z niego, że zmiany stawki dokonuje się, począwszy od miesiąca, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji, albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego.

NSA uznał, że to sformułowanie należy traktować jako pewien punkt w czasie. Ustawodawca jednoznacznie bowiem wskazał, że zmiana może dotyczyć całego roku podatkowego, bez względu na to, czy dokonuje się jej w rozliczeniu miesięcznym, kwartalnym, czy jednorazowo.

Sąd zauważył, że ustawodawca, projektując zmiany, wprost wskazał na konieczność brania pod uwagę efektów ekonomicznych i w tym zakresie pozostawił znaczną swobodę podatnikowi. Chodziło o stworzenie przedsiębiorcy warunków do tego, aby mógł on w całości rozliczyć koszty z tytułu poniesionych już wydatków, które stanowiły podstawę do odpisów.

Z różnych przyczyn, m.in. z uwagi na możliwość poniesienia straty, zmiana również wstecz jest dopuszczalna po to, żeby podatnik mógł skorzystać z prawa już nabytego. A NSA nie dopatrzył się, aby takie działanie zagrażało budżetowi.

Jak wyjaśnia Kamil Pierścionek, pełnomocnik skarżącej spółki, adwokat, starszy menedżer w zespole ds. postępowań podatkowych i sądowych w KPMG w Polsce, wyrok jest niezwykle istotny, gdyż podatnicy powinni mieć zagwarantowaną możliwość dostosowywania stawek amortyzacyjnych do osiągniętego w danym roku wyniku ekonomicznego. Nie zawsze da się to robić na przód, gdyż w ciągu roku mogą wystąpić niedające się przewidzieć okoliczności, czego nauczyły nas ostatnie lata.