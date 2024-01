Ministerstwo Finansów odwołuje podatkową rewolucję dla firm. Chodzi o KSeF

Domański stwierdził, że KSeF jest potrzebny polskiej gospodarce i podkreślił, że zostanie wprowadzony. - Musimy dbać o dochody budżetu, uszczelniać system i informatyzować polską gospodarką. Z drugiej strony wprowadzenie KSeF nie może zagrażać stabilności działalności gospodarczej — zaznaczył szef MF.



- Datę wprowadzenia obowiązkowego e-fakturowania podamy na podstawie tego, co wykaże zewnętrzny audyt. Data 1 lipca, a nawet cały 2024 rok, jest w mojej ocenie nie do utrzymania. W tym roku z całą pewnością obowiązkowego KSeF nie będzie — wskazał Domański.

MF szacuje, że opóźnienie wdrożenia KSeF może oznaczać nawet kilkaset milionów złotych strat dla budżetu. - Jednak ta luka byłaby znacznie większa, gdyby wprowadzić ten system z błędami – zauważył Marcin Łoboda, wiceminister finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Firmy nieświadome i nieprzygotowane do Krajowego Systemu e-Faktur

Odłożenie w czasie wdrożenia KSeF było w ostatnich miesiącach postulatem podnoszonym przez organizacje przedsiębiorców, m. in. Lewiatana. Apelował o to także Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Argumentami za odłożeniem systemu było według nich nieprzygotowanie wielu firm – zarówno małych, jak też większych – do tak dużej rewolucji w technologicznej i organizacyjnej.

Co więcej – tylko mniej niż połowa małych firm w ogóle zdaje sobie sprawę z nowego obowiązku. Z badań przeprowadzonych w listopadzie ub. r. wśród 400 małych przedsiębiorstw przez SW Resarch na zlecenie firmy doradczej InFakt, wynika, że tylko 44 proc. spośród niech w ogóle wie o czekającym ich nowym obowiązku wystawiania elektronicznych faktur. Ale nawet wśród tych, którzy to wiedzą, nikła jest świadomość różnych konkretnych wymogów. Z tych samych badań wynika, że tylko 20 proc., wie, że prawidłową data wystawienia faktury jest data jej przesłania do systemu.