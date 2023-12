Jak wyjaśnia Aleksandra Sewerynek podatnicy mają poważny problem z identyfikacją, która transakcja dotyczy przedsiębiorcy i podatnika VAT, a która zwykłego konsumenta. To przede wszystkim wyzwanie dla firm, które mają bardzo duży wolumen transakcji np. sklepów internetowych. Niemniej problem dotyczy wszystkich podatników.

Podstawową kwestią jest to jak zidentyfikować kto jest nabywcą – konsument czy przedsiębiorca. A to wymaga dodatkowe zaangażowania i przygotowania systemów, co nie ułatwia życia podatnikom.

Rozgryźć klienta

Jerzy Martini przypomina, że przedsiębiorca też może być konsumentem.

– Ktoś kto ma firmę nie wszystko kupuje dla działalności. Robi też zakupy prywatne i w takim przypadku działa jako konsument. Sprzedawca musi więc wprowadzić taki system, który pozwoli na ustalenie w jakim charakterze działa nabywca. A nie będzie to proste. Co prawda można próbować to ustalić przez tzw. białą listę, ale nie każdy podatnik jest w niej ujęty. Jakimś rozwiązaniem jest też wprowadzenie zmian w regulaminach sprzedaży i wymaganie deklaracji w jakim charakterze występuje klient. Niemniej zasadniczo będzie się to sprowadzało do oświadczenia i dobrej wiary – tłumaczy ekspert.

Z tych powodów zdaniem Jerzego Martiniego podatnicy nie powinni być karani w żaden sposób za przesłanie przez pomyłkę do KSeF faktury konsumenckiej.

Aneta Lech doradca podatkowy z LexAntis Doradztwo Podatkowe dodaje zaś, że przy zautomatyzowanych procesach sprzedażowych wychwycenie przypadków, kiedy osoba fizyczna dokonuje jednych zakupów jako konsument na potrzeby prywatne, a innych jako prowadzący działalność może być trudne i kłopotliwe. Nie można też wykluczyć sytuacji kiedy ktoś zmieni zdanie i już po dokonanym zakupie. Na przykład uzna, że kupioną nieruchomość chce jednak wynajmować albo sprzedać i z tego tytułu chce albo musi być podatnikiem VAT. I dobrze by było móc VAT od takiego zakupu odliczyć. Pojawia się jednak pytanie jakie skutki taka zmiana wywoła dla wystawcy faktury, który będzie musiał wstecznie skorygować swoją ewidencję VAT.