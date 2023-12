Samofakturowanie

Samofakturowanie to możliwość wystawiania faktur sprzedaży przez nabywcę towarów lub usług. Jak tłumaczy resort finansów, uprawnienie do wystawiania faktur w tej procedurze nadaje podatnik lub osoba uprawniona przez niego do nadawania dalszych uprawnień. Dzięki temu osoba ta ma możliwość m. in. wskazywania podmiotów, które jako nabywcy mogą wystawiać faktury w procedurze samofakturowania w imieniu podatnika. Nabywca uzyskuje w ten sposób uprawnienie do wystawiania faktur sprzedaży.

Istotnym jest fakt, że również nabywca, czyli samofakturujący może uprawnić osobę fizyczną, czyli np. swojego pracownika do wystawiania faktur w jego imieniu.

Istnieje też możliwość aby nabywca - w ramach uprawnień pośrednich - uprawnił inny podmiot, np. biuro rachunkowe do wystawiania faktur. W tej sytuacji to pracownik biura rachunkowego ma możliwość wystawiania faktur w procedurze samofakturowania, w której klient biura występuje jako nabywca (samofakturujący).

Model uprawnień dla JST, grup VAT i jednostek wewnętrznych

Szczególny rodzaj uprawnień jest przewidziany dla jednostki samorządu terytorialnego (JST), grup VAT oraz jednostek wewnętrznych. Dzięki tym uprawnieniom jednostki podległe JST, członkowie grupy VAT oraz jednostki wewnętrzne podatników mogą samodzielnie korzystać z KSeF.

Aby skutecznie nadać uprawnienie dla jednostki podległej JST lub członka grupy VAT, NIP wskazanej jednostki podległej lub członka grupy VAT musi być zgłoszony na zgłoszeniu identyfikacyjnym NIP-2 (składanym w urzędzie skarbowym) jednostki samorządu terytorialnego lub grupy VAT.

Jednostka samorządu terytorialnego lub grupa VAT może nadawać uprawnienia do zarządzania, odpowiednio jednostkami podległymi lub członkami grupy VAT. W oparciu o to uprawnienie może ona wskazać przedstawiciela w jednostce podległej JST lub u członka grupy VAT – osobę, która będzie posiadała uprawnienie do zarządzania tą jednostką podległą lub członkiem grupy VAT. Osoba ta będzie mogła m.in. nadawać dalsze uprawnienia w ramach jednostki podległej JST lub w ramach członka grupy VAT, do wystawiania i przeglądania faktur tego podmiotu (jednostki podległej JST lub członka grupy VAT).