Czytaj więcej Podatki Urząd nie może „automatycznie” przedłużać terminu zwrotu VAT Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uznał, że powodem niedokonania zwrotu VAT nie może być tylko sam fakt wydania postanowienia o przedłużeniu terminu weryfikacji rozliczenia.

W ocenie sądu dopuszczalność przedłużenia terminu zwrotu podatku nie może być odczytywana jako blankietowe, prewencyjne upoważnienie do opóźniania realizacji praw podatnika. Przedłużanie nigdy nie może być działaniem bezrefleksyjnym.

Jak tłumaczył WSA postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu VAT powinno być odpowiednio uzasadnione i znajdować oparcie w okolicznościach danego postępowania, tj. wskazywać na realną potrzebę dalszej weryfikacji zwrotu. Nie może być więc uznane za prawidłowe postanowienie, w którym nie wyjaśniono w sposób wystarczający rzeczywistej konieczności takiej weryfikacji.

Zdaniem sądu skoro fiskus uznał, że zwrot VAT należy nadal weryfikować, to powinien te twierdzenia skonfrontować z aktami sprawy, a więc w tym przypadku dokumentami postępowania podatkowego. Przy czym nie wystarczy wskazać jedynie jakie okoliczności mają być jeszcze badane. Potrzeba dalszej weryfikacji prawidłowości zwrotu powinna wynikać z akt sprawy i dotychczas przeprowadzonych dowodów. Jedynie w oparciu o akta postępowania można bowiem skontrolować, czy przeprowadzenie kolejnych dowodów jest niezbędne do wyjaśnienia sprawy, czy nadal istnieją przynajmniej uzasadnione podejrzenia lub wątpliwości co do rozliczeń podatnika, które wymagają dalszego sprawdzenia.

Sądowi nie umknęło, że już drugie z postanowień o przedłużeniu wydawano już w toku kontroli podatkowej, później zaś w toku postępowania podatkowego. Łącznie fiskus wydał już 18 postanowień o przedłużeniu terminu zwrotu, a od wniosku spółki minęło już ponad 5 lat. Dlatego fiskus musi wykazać czy w sprawie są przesłanie do przedłużania terminu. Wyrok nie jest prawomocny.

Sygn. akt: I SA/Bk 363/23.