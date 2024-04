Zgodnie z prawem osoby odpowiedzialne za sprawy majątkowe lub działalność gospodarcza spółki – jeśli nadużyją swoich uprawnień lub nie dopełnią obowiązków – mogą odpowiadać za wyrządzoną jej znaczną szkodę majątkową. W przypadku szkody wielkich rozmiarów, czyli przekraczającej milion zł, grozi za to kara do dziesięciu lat pozbawienia wolności (lub nawet do 20 lat albo 25 lat, jeśli szkoda przekroczyła odpowiednio 5 mln lub 10 mln zł).

Jednak zdaniem mec. Węklara wskazanie winnego faktu, że w umowach zagwarantowano komuś wygórowane wynagrodzenie, mogłoby okazać się problematyczne.

Ustawa kominowa mówi jednak również o uporczywym uchylaniu się od obowiązku wykonania obowiązku podejmowania działań mających na celu ukształtowanie i stosowanie w spółce zasad wynagradzania członków organu zarządzającego i członków organu nadzorczego w sposób zgodny z tą ustawą.

– Ten przepis mógłby stanowić podstawę postawienia zarzutów, np. byłemu ministrowi aktywów państwowych – w przypadku ustalenia w konkretnym stanie faktycznym, że wynagrodzenia nie zostały dostosowane do ram ustawowych – wskazuje mecenas.

Jaka jest odpowiedzialność organów spółek?

Również zdaniem radcy prawnego Agaty Kicińskiej z kancelarii Sienkiewicz i Zamroch „ustawa kominowa” nie jest pozbawiona wad. Jak tłumaczy, w kwestii wynagrodzeń od podmiotów reprezentujących Skarb Państwa wymaga ona jedynie starannego działania.