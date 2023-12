TSUE orzekł na korzyść frankowiczów. Co ten wyrok oznacza dla banków

TSUE odpowiadał na pytania sędziego Michała Maja z SR w Warszawie (orzekającego teraz w Sadzie Frankowym), czy sankcja bezskuteczności umowy kredytu na skutek abuzywnych postanowień ma skutek od chwili jej zawarcia, czy od złożenia przez konsumenta oświadczenia, że nie wyraża zgody na utrzymanie w mocy tego postanowienia, przy świadomości skutków upadku całej umowy. Po drugie czy bieg (trzyletniego) przedawnienia roszczenia banku do konsumenta no zwrot świadczeń nienależnie spełnionych na podstawie umowy rozpoczyna się dopiero od daty, w której konsument złożył wskazane oświadczenie, nawet jeśli uprzednio wezwał bank do zapłaty, a bank z kolei mógł wcześniej spodziewać się, że umowa zawiera nieuczciwe warunki. W konsekwencji jak liczyć ewentualne wzbogacenia banku, czy uwzględniać tylko nominalną wysokość rat czy też oprocentowanie rat według stopy właściwej dla kredytów indeksowanych do waluty obcej czy złotowych? Przed zadaniem tych pytań Sąd Najwyższy (w uchwale z 7 maja 2021 r., III CZP 6/21) gdzie wyraził pogląd, że konsument składając pozew o stwierdzenie nieważności umowy winien złożyć deklarację że nie zgadza się na związanie umową, a więc i przedawnienia roszczenia banku rozpoczyna się od tego dnia, co działa na korzyść banku w razie rozliczenia.

Sędzia Maj rozpatrywał pozew frankowiczów S. i K. M. z 2020 r. przeciw mBank domagających się zasądzenie 52 tys. zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie tytułem nienależnie pobranych przez bank rat kapitałowo-odsetkowych w wyższej wysokości niż powinni zapłacić w l. 2009 - 2019 r. W uzasadnieniu wskazali, że w zawartej umowie kredytu hipotecznego indeksowanego kursem CHF były nieuczciwe klauzule przeliczeniowe przez które bank pobrał od nich raty w zawyżonej wysokości. Na wypadek stwierdzenia przez sąd, ze umowa kredytu nie jest możliwa do wykonania bez tych nieuczciwych warunków umownych, wystąpili z powództwem ewentualnym, wnosząc o ustalenie, że umowa kredytu jest nieważna i zasądzenie na ich rzecz ł52 tys zł z odsetkami. Bank wniósł o oddalenie powództwa w całości twierdząc,że umowa kredytu jest ważna i nie zawiera nieuczciwych warunków.

- Wydany przez TSUE wyrok, jest zgodny z naszym stanowiskiem, zgodnie z którym konsument nie ma obowiązku składania oświadczenia o skutkach nieważności umowy kredytowej. Wyrok TSUE sprawia, że koncepcja SN z uchwały z maja 2021 r. traci rację bytu i wymagalność roszczeń nie może być powiązana ze założeniem przez konsumenta takiego oświadczenia. Zgodnie ze stanowiskiem TSUE, roszczenie konsumenta nie może być pomniejszone o umowne odsetki, które byłyby należne dla banku, gdyby umowa była ważna. Frankowicze zyskali kolejne mocne argumenty do walki sądowej z bankami - wskazuje mec. Wojciech Bochenek, pełnomocnik powodów w tej sprawie.

Sygnatura C-140/22