Prokurator generalny nie zobaczy wszystkich protestów?

Prokurator generalny Adam Bodnar jak dotąd dostał do zaopiniowania 172 protesty i zajął stanowisko w sprawie 111 z nich – podała w komunikacie rzeczniczka PG prok. Anna Adamiak. PG chciałby jednak, aby Sąd Najwyższy przesyłał mu każdy z protestów, które spełniają wymogi formalne.

Jak dowiedziała się Wirtualna Polska, wniosek spotkał się z odmową. Sąd Najwyższy twierdzi, że chęć zapoznania się z każdym z tak licznych protestów to destabilizowanie pracy sądu.

Sąd Najwyższy liczy na wyrozumiałość

W poniedziałek na stronie SN ukazał się komunikat, liczba protestów, które wpłynęły to w przybliżeniu odpowiednik 2-3 letniego wpływu wszystkich spraw do Sądu Najwyższego.

„Z tego względu, czynności administracyjne związane z rejestracją spraw wymagają nadzwyczajnego zaangażowania wszystkich pracowników Sądu Najwyższego. W pierwszej kolejności wykonywane są czynności związane z rejestracją spraw oraz doręczaniem odpisów protestów wyborczych uczestnikom postępowania, aby zapewnić właściwy jego tok i rozpoznanie spraw w terminie wynikającym z przepisów Kodeksu wyborczego. Do czynności tych oddelegowani zostali także pracownicy na co dzień wykonujący inne obowiązki. W związku z powyższym, w najbliższych dniach kontakt z biurami oraz sekretariatami Izb Sądu Najwyższego może być utrudniony. Liczymy na Państwa zrozumienie dla zaistniałej sytuacji i wynikających z niej utrudnień. Czynione są wszelkie starania, by Sąd Najwyższy jak najszybciej powrócił do normalnego funkcjonowania" - czytamy na stronie SN.