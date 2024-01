Atak na bazę USA, zginęli żołnierze. Joe Biden zapowiada odwet

Czytaj więcej Dyplomacja Nieoficjalnie: Chiny naciskają na Iran, by Iran nacisnął na Hutich z Jemenu Przedstawiciele chińskich władz proszą przedstawicieli władz Iranu, aby ci pomogli w ograniczeniu ataków na statki na Morzu Czerwonym, które przeprowadzają wspierani przez Iran rebelianci Huti z Jemenu - informuje Reuters.

Nieoficjalnie: Dron uderzył w koszary w bazie Tower 22 w Jordanii

Agencja AP zacytowała pragnącego zachować anonimowość przedstawiciela USA, według którego liczba poszkodowanych w ataku może wzrosnąć. Według tego źródła, duży dron uderzył w bazę, którą dwóch innych amerykańskich urzędników zidentyfikowało jako obiekt znany jako Tower 22 (Wieża 22), wykorzystywany głównie przez stacjonujących w Jordanii żołnierzy zaangażowanych w misję doradczą. W bazie, której położenia jordańskie władze nie podają do publicznej wiadomości, stacjonują m.in. amerykańskie wojska inżynieryjne i powietrzne. Amerykańska baza w al-Tanf w Syrii jest oddalona od Tower 22 o 20 kilometrów. Według informacji agencji Reutera, stosunkowo wysoka liczba ofiar ataku na Tower 22 wynika z tego, że dron wcześnie rano uderzył w pobliżu koszar.

Niespokojnie na Bliskim Wschodzie

W Jordanii stacjonuje zwykle ok. 3 tys. żołnierzy USA. Niedzielny atak to pierwszy przypadek śmierci amerykańskich żołnierzy w ataku na Bliskim Wschodzie od początku wojny Izraela z Hamasem w Strefie Gazy. Od 7 października amerykańskie obiekty wojskowe w Iraku były atakowane 60, a w Syrii - ponad 90 razy, za pomocą dronów, rakiet i moździerzy. Wojna między Hamasem a Izraelem wybuchła, gdy na skutek ataku Hamasu zginęło ok. 1,2 tys. Izraelczyków. W odwecie izraelskie wojsko zabiło ok. 26 tys. Palestyńczyków.

Członkowie bojówek deklarowali, że ich ataki to odpowiedź na wsparcie USA dla Izraela w wojnie w Gazie oraz że chcą doprowadzić do tego, by wojska amerykańskie opuściły region.

W ostatnich miesiącach Stany Zjednoczone przeprowadziły uderzenia na cele w Iraku, Syrii i Jemenie, by powstrzymać rebeliantów Huti przed stwarzaniem zagrożenia dla ruchu morskiego na Morzu Czerwonym.