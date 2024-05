Lada dzień do Poczty Polskiej wpłynie wielki przelew. Uratuje molocha?

„Przyszedłem do Poczty, aby wyeliminować ryzyko upadłości, a nawet odwrotnie – stworzyć właściwe ramy dla rozwoju naszej firmy. Oczywiście droga ku temu nie będzie łatwa i prosta. Czekają nas transformacja, zmiany organizacyjne, zmiana spojrzenia na kluczowe kwestie. To wszystko ma doprowadzić do odzyskania należnego Poczcie miejsca na rynku” – deklaruje w liście.

Rząd rzuca koło ratunkowe Poczcie Polskiej

Na razie jednak firma jest w zapaści. Aż 80 proc. z ponad 60 tys. pracowników zarabia na poziomie ustawowej pensji minimalnej. Na podwyżki na razie nie mają co liczyć. Mogą się natomiast obawiać o posadę. Nowy prezes zarządził bowiem redukcję zatrudnienia o co najmniej 5 tys. etatów (faktycznie może ona przekroczyć pułap 10 tys. – szacują związkowcy).

W czwartek w całym kraju odbył się strajk ostrzegawczy, w ramach którego część listonoszy, pracowników magazynów i placówek, a nawet kierowców miała przerwać pracę na dwie godziny. Związek Zawodowy Poczty Polskiej mówi o sukcesie akcji, ale centrala PP twierdzi, że udział w tej inicjatywie był marginalny i uczestniczyło w niej ledwie około 5 proc. pracowników.

Czytaj więcej Usługi Poczta Polska strajkuje. Na dwie godziny wstrzymano pracę Część listonoszy, pracowników placówek i magazynów, czy kurierów Poczty Polskiej w czwartek o godz. 8 przestało wykonywać obowiązki służbowe. To akcja mająca pokazać zarządowi państwowej spółki brak zgody na redukcję zatrudnienia i niskie pensje.

Niezależnie od tego związkowcy zapowiadają, że jeśli nie dojdzie do porozumienia z zarządem (a ten zmierza do rozwiązania układu zbiorowego pracy), państwową spółkę czeka strajk generalny.

Rząd dystansuje się od cięć zarządzonych przez Mikosza. Ministerstwo Aktywów Państwowych z jednej strony wskazuje, że ma on za zadanie „utrzymać płynność finansową spółki i zdolności do opłacania zobowiązań”, ale z drugiej strony w resorcie podkreślają, że to zarząd bierze odpowiedzialność za wprowadzane zmiany. – To w jego gestii pozostają wszelkie decyzje związane z bieżącym zarządzaniem, w tym kwestie kadrowe – słyszymy w MAP.